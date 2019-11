Cagliari sogna

Il 30 maggio 1920 nasceva il Cagliari Football Club. A pochi mesi dal centenario ufficiale, la squadra sarda si sta rendendo protagonista di una stagione meravigliosa, nella quale punta a ritornare in Europa, ventisei anni dopo la storica semifinale di Coppa UEFA disputata e persa contro i futuri campioni dell’Inter.

In dodici giornate, la squadra di Rolando Maran ha raccolto ventiquattro punti ed è reduce da ben dieci risultati utili consecutivi, maturati successivamente alle prime due sconfitte casalinghe contro Brescia e Inter. L’ultimo successo casalingo alla Sardegna Arena contro la malcapitata Fiorentina ha portato i rossoblu al terzo posto in graduatoria, alla pari della Lazio e davanti alle più quotate Roma e Napoli. Sia chiaro, dodici giornate possono voler dire poco o niente, ma è indubbio che l’asticella stia venendo alzata anno dopo anno.

Il Cagliari vuole espatriare

Il mercato estivo aveva già fatto capire che qualcosa, in termini di obiettivi, voleva esser cambiato. La pesante cessione del figliol prodigo Nicolò Barella è stata tamponata con gli arrivi tra gli altri di Rog, Nandez e Nainggolan.

Dobbiamo inoltre pensare che il Cagliari sta obbligatoriamente rinunciando a giocatori del calibro di Cragno e Pavoletti, che insieme proprio a Barella rappresentavano la spina dorsale della squadra fino a pochi mesi fa e che ora sono alle prese con due lunghi infortuni. L’arrivo di Simeone non avrebbe dovuto far rimpiangere la rottura del crociato dell’attaccante toscano e per il momento il lavoro svolto dall’argentino, seppur diverso, è ampiamente sufficiente. In questo compito è aiutato ottimamente da Joao Pedro, ormai senatore degli isolani e anche lui in crescita dopo le difficoltà attraversate nella scorsa campagna, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto firmato solo pochi giorni fa. Il sostituto del portiere è invece un Olsen che, dopo un’annata costellata da diversi errori alla Roma, sta ritrovando pian piano sé stesso e la miglior forma, sia mentale che fisica.

Ottimo il lavoro di un centrocampo forte e completo in ogni punto e con ogni interprete, davanti ad una difesa che, seppur non presenti nomi altisonanti, sta ben figurando e al momento è la terza meno battuta dell’intera Serie A al pari di quella dell’Inter e dietro solo a Juventus e Verona, il tutto grazie a degli uomini di grande esperienza guidati da capitan Ceppitelli.

A dirigere l’orchestra Rolando Maran, allenatore navigato e che in carriera ha guidato soltanto cosiddette piccole squadre, riuscendo ad ottenere comunque ottimi risultati, maturati soprattutto negli anni di Varese, Catania e Chievo, le ultime esperienze prima di questa.

Dove possono arrivare i sardi?

Come detto, queste prime dodici partite possono significare niente, oppure tutto. Chiaramente la concorrenza per un posto in Europa è altissima e il campionato è ancora lungo, ma l’entusiasmo e l’appoggio della tifoseria possono davvero far sognare.

Durante il mercato di gennaio difficilmente si muoverà qualcosa e l’ideale sarebbe inoltre quello di far arrivare a pieni giri alcune seconde linee come ad esempio Lykogiannis, Mattiello, Deiola e Cerri, i quali hanno fin qui trovato pochissimo spazio e con risultati altalenanti. Tutto questo in attesa che ritornino i due top player, per provare a festeggiare al meglio il centenario del club e i cinquant’anni dallo storico scudetto del 1970.

