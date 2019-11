Fantasy Island: trailer e trama del film horror. Quando esce

Amate le emozioni forti? Allora Fantasy Island potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 febbraio 2020, è stata diretta da Jeff Wadlow, regista, sceneggiatore e attore statunitense noto al grande pubblico per film come Nickname: Enigmista, Never Back Down – Mai arrendersi, Autobiografia di un finto assasino e Obbligo o verità.

Il lungometraggio da brivido, prodotto da Columbia Pictures e Blumhouse Productions, rappresenta l’adattamento cinematografico in chiave horror dell’omonima serie televisiva degli anni ’70 creata da Gene Levitt. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Fantasy Island: trama del film horror. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Fantasy Island sarà in programmazione nelle sale dal 14 febbraio 2020. Il film racconta la storia del misterioso Mr.Roarke che ospita nel suo lussuoso resort tutti coloro che vogliono realizzare un sogno. Il ricco ed enigmatico uomo infatti ha un hotel in una remota isola tropicale e grazie ad eccellenti coreografie e un nutrito cast di attori riesce a trasformare in realtà qualsiasi desiderio.

Giunti sul posto, i protagonisti si godono le meraviglie dell’albergo. Mano mano però le richieste esaudite si trasformano in un incubo ad occhi aperti per i villeggianti che potranno salvarsi solo se riusciranno a risolvere il mistero che Fantasy Island stessa nasconde.

Il cast del film

In Fantasy Island Michael Peña interpreta Mr. Roarke mentre Kim Coates è Devil Face. Lucy Hale veste i panni di Melanie, Jimmy O. Yang nei panni di Brax e Nick Slater è Greg. Evan Evagora recita la parte di Nick Taylor, Joshua Diaz quella di Alejandro e Jeriya Benn è Lila.

Hanno partecipato al film anche: Mark Weinhandl, Steven A.Davis, Tane Williams-Accra, Renee Murden e Tim Wong. Inoltre sono presenti anche Ian Roberts, Goran D.Kleut, Parisa Fitz-Hanley, Robbie Jones, Austin Stowell, Ryan Hansen e Charlotte McKinney. Completano il cast di Fantasy Island Michael Rooker, Portia Doubleday e Maggie Q.

