Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 14 novembre 2019 su Canale 5

Oggi 14 novembre 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Adrian. Il tanto chiacchierato show, condotto dal Molleggiato, approda al suo secondo appuntamento con tante novità, sorprese e ospiti speciali.

Come noto, già precedentemente lo spettacolo aveva preso il via salvo poi essere sospeso e in parte modificato nella struttura con l’intento di ottenere un format più fluido e dinamico. Mentre in passato infatti la divisione tra il live e la serie animata era netta, attualmente il cartoon e lo show sono maggiormente coesi. Ma cos’ha in serbo per noi Adrian?

Dopo la brusca interruzione dell’inverno scorso, il 7 novembre 2019 Adrian è tornato su Canale 5. Lo spettacolo infatti prevede la presenza del grande artista sul palco per tutta la durata dell’evento. Mentre il cartoon prosegue il racconto da dove era stato interrotto, nella prima puntata il cantante ha interagito con gli ospiti e ha regalato emozionanti performance. Ad arricchire ulteriormente il programma ci hanno pensato cinque volti molto amati del mondo dello spettacolo: Piero Chiambretti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti e Gerry Scotti. Nonostante la presenza di personaggi di spicco, lo show non è riuscito a vincere la gara degli ascolti.

Stasera Adrian proverà a conquistare il pubblico con una vera e propria star del piccolo schermo: Maria De Filippi. La regina di Mediaset, autrice e conduttrice di trasmissione dallo straordinario successo, parteciperà al live per la gioia dei suoi numerosissimi fan. Ma le sorprese non finiscono qui. Salirà infatti sul palco anche Gianni Morandi, uno dei cantanti più pregevoli del panorama musicale italiano e grande amico di Celentano. Inoltre non mancherà la serie animata e lo spazio dedicato al talk show. Tutto questo e molto altro stare ad Adrian dalle 21.20.

