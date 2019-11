Nuovo album Zucchero: canzoni, quando esce e significato

L’8 novembre è finalmente uscito D.O.C., il nuovo album di Zucchero Fornaciari. Si tratta del quattordicesimo album in studio (l’ultimo era stato Black Cat nel 2016) dell’artista di Roncocesi, da tempo noto in tutto il mondo. L’uscita di D.O.C. è stata preceduta da quella del singolo Freedom, scritto da Zucchero e dal cantautore inglese Rag’n Bone Man. D.O.C. è stato prodotto tra la Lunigiana, San Francisco e Los Angeles. Sono presenti collaborazioni con importanti artisti e produttori sia italiani che americani come Francesco De Gregori, Davide Van De Sfroos, Steve Robson, Don Was e tanti altri. Il nuovo album di Zucchero presenta ovviamente sonorità blues, ma non solo. Per questo disco Fornaciari si è infatti messo alla ricerca di un nuovo sound “elettronico” sfruttando i synth, oltre ad aver composto brani con una grandissima varietà di strumenti musicali diversi. Un tour porterà il nuovo album di Zucchero in tutto il mondo a partire da aprile 2020. Da settembre in poi ci saranno, inoltre, 12 date all’Arena di Verona, anche se è probabile l’aggiunta di ulteriori concerti in Italia nel 2021.

I temi trattati nel nuovo album di Zucchero

Il disco tratta svariati temi, a partire da aspetti molto personali e intimi fino ad arrivare ad argomenti di carattere generale. Zucchero ha pensato al titolo D.O.C. (sigla di “denominazione di origine controllata”) nella sua fattoria, un titolo che vuole rappresentare la sua genuinità. L’artista ha raccontato che dal suo ultimo lavoro emerge una sorta di ricerca spirituale, un desiderio di redenzione. Si esplora poi il tema del ritorno alle origini, l’importanza delle proprie radici e la serenità di casa. C’è anche una riflessione sull’essere schiavi delle apparenze e sul senso di infelicità causato dai social network. Si affronta, inoltre, la tematica della libertà dell’uomo e della musica. Zucchero, infine, esprime la sua preoccupazione per la situazione attuale del mondo, dove, a suo dire, molti giovani non hanno ideali e intolleranza e aggressività si diffondono giorno dopo giorno.

Le canzoni

Ecco la tracklist dell’album:

Spirito nel buio Soul Mama Cose che già sai feat. Frida Sundemo Testa o croce Freedom Vittime del Cool Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Badaboom (Bel Paese) Tempo al tempo Nella tempesta My Freedom (bonus track) Someday (bonus track) Don’t let it be gone feat. Frida Sundemo (bonus track).

