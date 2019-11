Mercato Milan: gennaio si avvicina e qualcosa si muove. Il punto

Questo Milan è da ristrutturare, si aspetta solo gennaio. Il club sta dimostrando di avere serie difficoltà nell’affrontare il campionato. la squadra allenata da Stefano Pioli si trova in 13esima posizione a pari punti con il Sassuolo: solo 4 le vittorie ottenute in 12 giornate dai rossoneri, che sembrano essere in un tunnel senza uscita.

Si spera ovviamente di cambiare registro nella seconda parte del campionato e perciò si parla già di giocatori che sono destinati a lasciare il club e altri che verranno acquistati. Andiamo a vedere meglio la situazione sul mercato del Milan in attesa della finestra di gennaio.

Mercato Milan: i probabili giocatori in uscita a gennaio

I giocatori destinati a lasciare il club nella sessione di mercato invernale sembrano essere parecchi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan a gennaio, con i rossoneri che farebbero una plusvalenza pura, considerando che il giocatore è un prodotto del vivaio del club. Il laterale non sta convincendo in questa stagione e proprio per questo motivo non si tratta di un giocatore incedibile.

Sempre restando nel reparto difensivo, un altro nome che potrebbe abbandonare il Milan è Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, non essendo più il terzino sinistro titolare dopo l’arrivo di Theo Hernandez, ha la corte di club sia in Bundesliga, che in Premier League e la sua cessione potrebbe portare un’ottima plusvalenza alle casse del Milan.

Un altro giocatori che sembrerebbe pronto a lasciare il club è il centrocampista Lucas Biglia, in scadenza a fine stagione ma con già le idee chiare riguardo la sua rottura con la squadra rossonera.

Milan, i probabili nomi in entrata

I meneghini sono alla ricerca di rinforzi in tre ruoli specifici: centravanti, terzino destro e difensore centrale. Il grande sogno per rafforzare l’attacco è Zlatan Ibrahimovic, ma il suo ritorno è tutt’altro che scontato. Dalla proprietà non sembra arrivare il gradimento all’operazione, visti i 38 anni, mentre i tifosi invece sarebbero entusiasti di rivederlo in rossonero.

Un altro nome chiamato a risolvere la crisi di gol della formazione rossonera potrebbe essere Moise Kean, ex Juventus e ora all’Everton, che risulterebbe appetibile come già avvenuto nel recente passato.

Ma la priorità sta in difesa: si cerca infatti un centrale giovane e che abbia già dimostrato di poter fare bene in Serie A da affiancare a Romagnoli. Il profilo di Merih Demiral, difensore che momentaneamente fa fatica a trovare spazio nella Juventus, continua ad essere in cima alla lista dei desideri per portare qualità nella retroguardia del Milan. Con il giocatore ancora non ci sono stati i primi approcci ma, come riportato da alcuni media, il ragazzo sarebbe felice di approdare a Milanello dove troverebbe l’amico e compagno di nazionale Calhanoglu.

