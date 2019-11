Un Passo dal Cielo 5: trama, cast e anticipazioni ultima puntata 14/11

È giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Un Passo dal Cielo 5. La fortunata serie televisiva, diretta da Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Raffaele Androsiglio, approda alla sua ultima puntata con ancora tanti colpi di scena e incredibili rivelazioni.

La settimana scorsa, approfittando della temporanea assenza di Francesco Neri, Emma ha riflettuto sul rinunciare al rapporto con l’affascinante comandante della Guardia Forestale o lottare ancora per il loro amore. Valeria invece ha compreso di essere davvero molto legata alla piccola Carmela ma Eva oramai è tornata. Cos’ha in serbo per noi Un passo dal cielo 5?

Un Passo dal Cielo 5: trama anticipazioni ultima puntata 14/11

L’appuntamento finale con Un passo dal cielo 5 è fissato per stasera 14 novembre 2019 alle 21.25 su Rai 1. È difficile per Francesco Neri fare chiarezza sui sentimenti che prova per Emma ed Elena. L’uomo infatti continua ad essere innamorato della Giorgi pur nutrendo un forte rancore nei suoi confronti da quando ha scoperto che la donna, in un momento di estrema fragilità, lo ha tradito con Kroess disposto a tutto pur di conquistarla. Il comandante della Guardia Forestale inoltre è sempre più convinto che Leonardo, il bambino adottato dai Moser, sia in realtà suo figlio.

Nel frattempo Vincenzo, miracolosamente scampato alla morte, riflette sulle proprie scelte di vita e inizia a considerare l’idea di tornare insieme a Eva per il bene della bambina. A farne le spese è Valeria che sperava in un futuro con Nappi e non sopporta l’idea di stare lontano da Carmela a cui si è affezionata tantissimo. Ma i guai per i protagonisti di Un passo dal cielo 5 non finiscono qui. Klaus e Isabella si lasciano tuttavia entrambi sembrano emotivamente ancora molto coinvolti. Infine Francesco e il vicequestore continuano le indagini sperando di scoprire una volta e per tutte la verità sul figlio di Neri e cosa sia davvero successo ad Adriana.

Il cast della serie televisiva

In Un passo dal cielo 5 Beatrice Arnera ricopre il ruolo di Valeria Ferrante, Jenny De Nucci quello di Isabella e Matteo Oscar Giuggioli è Klaus Moser. Sinja Dieks veste i panni di Elena Salvi e Matteo Martari quelli di Albert Kroess.

Daniele Liotti interpreta Francesco Neri mentre Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi. Hanno partecipato alla fiction anche Rocío Muñoz Morales nella parte di Eva Fernández, Pilar Fogliati in quella di Emma Giorgi e Stefano Cassetti che è Bruno Moser. Completano il cast Gianmarco Pozzoli che è Huber Fabricetti, Giulia Fiume nel ruolo di Adriana Ferrante e Serena Autieri in quello di Ingrid Moser.

