The Avengers: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv`

Stasera 14 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda The Avengers. La pellicola del 2012 è stata diretta da Joss Whedon, sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Serenity, Much Ado About Nothing, Buffy l’ammazzavampiri e Angel.

Il lungometraggio fantascientifico, distribuito da The Walt Disney Company Italia e candidato agli Oscar nel 2013 per i migliori effetti speciali, rappresenta il sesto film del Marvel Cinematic Universe e l’ultimo della cosiddetta Fase Uno. Ma qual è la sinossi di The Avengers?

Il futuro del mondo intero è messo in pericolo da un nemico spietato. In una concitata corsa contro il tempo, Nick Fury, direttore dell’agenzia internazionale per il mantenimento della pace conosciuta con l’acronimo S.H.I.E.L.D., intuisce che l’unico modo per poter anche solo sperare di salvare il pianeta è quello di formare una squadra straordinaria capace di annientare l’incombente minaccia. Immediatamente l’uomo parte alla ricerca degli Avengers assieme all’agente Coulson, suo fedele assistente.

Vengono reclutati per la rischiosa missione Iron Man, l’incredibile Hulk, il forzuto Thor, Captain America, Occhio di Falco e la Vedova Nera. Tuttavia una volta riuniti i valorosi guerrieri risulta difficile farli lavorare insieme e renderli un gruppo unito. Nonostante i caratteri diversi, i supereroi faranno di tutto pur di fermare il malvagio Loki che nel frattempo è riuscito ad accedere al Tesseract e ai suo incredibili poteri.

Il cast del film

In The Avengers Robert Downey Jr. interpreta Tony Stark / Iron Man mentre Chris Evans: Steve Rogers / Capitan America. Mark Ruffalo veste i panni di Bruce Banner / Hulk, Chris Hemsworth quelli di Thor e Scarlett Johansson è Natasha Romanoff / Vedova Nera.

Hanno partecipato al film anche Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton / Occhio di Falco, Tom Hiddleston in quello di Loki e Clark Gregg che è Phil Coulson. Completano il cast Cobie Smulders nella parte di Maria Hill, Stellan Skarsgård in quella di Erik Selvig e Samuel L. Jackson che è Nick Fury.

