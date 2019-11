The Transporter: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Siete in cerca di un film d’azione? Allora The Transporter potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2002, in onda stasera 14 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Corey Yuen, Louis Leterrier e prodotta dal regista francese Luc Besson che ha curato anche a sceneggiatura insieme a Robert Kamen.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da 20th Century Fox, racconta la storia di un uomo che conduce un’esistenza tranquilla fino a quando scopre qualcosa di davvero incredibile. Ma qual è la sinossi di The Transporter?

The Transporter: trama e anticipazioni del film in tv

The Transporter segue le vicende di Frank Martin, ex agente delle Forze Speciali che oramai trascorre un’esistenza serena e senza pericoli. Spensierato e rilassato, l’uomo ogni tanto compie delle missioni da trasportatore mercenario che consiste nel portare pacchi segreti da un luogo all’altro senza fare domande sul contenuto. Il professionista si attiene a delle rigide regole che non infrange mai. La prima prescrive di non venir mai meno ai doveri del contratto, la seconda è non chiedere il nome delle persone per cui lavora e la terza vieta di guardare cosa c’è nel carico.

Chiamato da un americano per spostare un misterioso pacco, Frank si prepara come al solito ad osservare diligentemente tutti gli ordini. Tutto sembra procedere come sempre fino a quando qualcosa attira l’attenzione del protagonista di The Transporter. Martin infatti nota che in realtà il contenitore si muove e aprendolo scopre che c’è dentro donna bendata. Cosa farà adesso?

Il cast del film

In The Transporter Jason Statham interpreta Frank Martin mentre Shu Qi è Lai. Matt Schulze veste i panni di Darren ‘Wall Street’ Bettencourt e François Berléand quelli di Tarconi.

Completano il cast Ric Young nel ruolo di Mr. Kwai, Doug Rand in quello di Leader e Didier Saint Melin nella parte del Boss.

