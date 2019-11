The Bra: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Siete in cerca di una spiritosa commedia? Allora The Bra potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 novembre 2019, è stata diretta da Veit Helmer, regista e sceneggiatore tedesco noto al grande pubblico per film come Fiddlesticks, Baikonur, Absurdistan, Gate to Heaven e Tuvalu.

L’esilarante lungometraggio, prodotto da Veit Helmer Filmproduktion, Saarländischer Rundfunk e Südwestrundfunk, è stato girato tra Germania e Azerbaijan. Ma qual è la sinossi di The Bra?

Come già detto in apertura di articolo, The Bra è in programmazione nelle sale dal 14 novembre 2019. La pellicola racconta la storia Nurlan, macchinista del treno merci che passa sotto il sistema montuoso del Caucaso. Il percorso del convoglio ferroviario prevede l’attraversamento del piccolo quartiere alla periferia di Baku, capitale dell’Azerbaijan. Qui i binari sono posizionati così vicino agli edifici da coincidere con la strada che separa tra di loro le case.

Fino a quando la locomotiva non passa, gli abitanti del posto si muovono tranquillamente nei dintorni, stendendo la biancheria, lasciando tavoli e sedie. Quando è il momento di lasciare libero il campo al treno, tutti corrono frettolosamente nelle proprie abitazioni e prendendo velocemente gli oggetti lasciati in giro prima che vengano trascinati via dal veicolo in corsa. Durante il suo ultimo giorno di lavoro, Nurlan trova attaccato al tergicristalli del convoglio un reggiseno e decide di portarselo a casa. Affascinato dall’idea di scoprire la proprietaria del indumento intimo, il protagonista di The Bra parte alla ricerca della donna.

Il cast del film

In The Bra Predrag Manojlovic interpreta Nurlan mentre Denis Lavant è Kamal. Paz Vega veste i panni di Daria e Chulpan Khamatova quelli di Nesrin.

Hanno partecipato al film anche Maia Morgentern nel ruolo di Fidan e Frankie Wallach in quello di Tänzerin. Completano il cast Irmena Chichikova nella parte di Widow e Borayana Manoilova in quella di Mira.

