Beautiful Creatures – La sedicesima luna: trama, cast e anticipazioni

Il week-end si apre all’insegna della magia e del romanticismo con Beautiful Creatures – La sedicesima luna. Il lungometraggio del 2013, in onda stasera 15 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da Richard LaGravenese, sceneggiatore e regista statunitense noto al grande pubblico per film come Kiss, Paris, je t’aime, Freedom Writers e P.S I Love you.

La pellicola fantasy, distribuita dalla Eagle Pictures e prodotta da Alcon Entertainment con Warner Bros. Entertainment, rappresenta l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Kami Garcia e Margaret Stohl. Ma qual è la sinossi di Beautiful Creatures?

Beautiful Creatures – La sedicesima luna: trama e anticipazioni

Beautiful Creatures racconta la storia del diciassettenne Ethan Wate da mesi tormentato da un sogno ricorrente: durante la Guerra Civile Americana una sconosciuta lo aspetta su di un campo di battaglia. Il ragazzo vorrebbe a tutti i costi stare con la donna ma è consapevole che una misteriosa minaccia è alla sue spalle e ogni volta che tenta di raggiungerla viene ucciso da un fulmine. Nonostante il terrificante incubo, il teenager preferisce comunque quell’inquietante mondo onirico alla vita che conduce a Gatlin, piccolo paesino del South Carolina dove le giornate scorrono lente senza che succeda mai nulla ed è costretto a vedere il padre che da quando ha perso la moglie è caduto in depressione.

L’unica via di fuga per Ethan sono i libri fino a quando giunge in città Lena Duchannes, nipote di Macon Ravenwood, che sconvolge la sua grigia routine. Il ragazzo infatti è immediatamente folgorato dalla giovane donna che però sembra potenzialmente pericolosa. La nuova arrivata infatti ha dei poteri magici che però non riesce a controllare. Passo dopo passo, cresce in Wate un sentimento d’amore per la sua coetanea che si mostra travolta dalle stesse emozioni. Tuttavia il destino della protagonista di Beautiful Creatures è incerto e nasconde insidiosi pericoli.

Il cast del film

In Beautiful Creatures Alden Ehrenreich interpreta Ethan Wate mentre Alice Englert è Lena Duchaness. Viola Davis veste i panni di Amma, Emmy Rossum quelli di Ridley Duchaness ed Emma Thompson è la signora Lincoln.

Hanno partecipato al film anche Jeremy Irons nel ruolo di Macon Ravenwood, Thomas Mann in quello di Link e Kyle Gallner che è Larkin Duchaness. Inoltre Zoey Deutch recita la parte di Emily Asher, Tiffany Boone quella di Savannah Snow e Margo Martindale è la zia Del. Infine Eileen Atkins è Gramma e Rachel Brosnahan interpreta Genevieve Duchannes. Completano il cast Pruitt Taylor Vince nei panni di Lee e Robin Skye in quelli della signora Hester.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it