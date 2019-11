Point Fear: trama, cast e anticipazioni della serie tv horror

Amanti dei Piccoli Brividi gioite, R.L. Stine, autore della celeberrima collana di racconti horror per ragazzi, sta lavorando su di un nuovo progetto dal titolo Point Fear. Al momento quest’ultimo è in fase di produzione ma probabilmente non ci vorrà ancora molto tempo prima del suo esordio.

Ci aspettano quindi, in una cornice moderna ma che strizza l’occhio ai nostalgici degli anni ’90, incredibili e raccapriccianti storie di adolescenti alle prese con mostri, inquietanti fenomeni paranormali e strani avvenimenti. Ma cos’ha in serbo per noi Point Fear?

Ne è passato di tempo da quando lo scrittore statunitense Robert Lawrence Stine ha dato vita ad una delle serie di racconti che ha segnato la fanciullezza di tantissimi ragazzi. I suoi libri infatti hanno venduto oltre cinquecento milioni di copie e sono stati tradotti in ben trentadue lingue. I Piccoli Brividi sono diventati un vero e proprio simbolo dell’intrattenimento anni ’90 e anche le copertine delle opere, realizzate dall’illustratore Tim Jacobus, hanno fatto il giro del mondo. Non stupisce quindi che i fan della collana attendano con ansia l’uscita di Point Fear.

Il progetto consiste in una serie antologica per HBO Max e attualmente è ancora in fase di lavorazione. Il nuovo show sarà basato su una silloge di libri horror young adult intitolata Point Horror edita dalla Scholastic Corporation. Molti di questi volumi sono scritti da Stine stesso che sarà il produttore esecutivo della fiction mentre G.I. Joe potrebbe dirigere il telefilm ma al momento non è ancora stata confermata questa notizia. Il cast e la data d’esordio di Point Fear non sono noti ma sappiamo qualche dettaglio sulla sinossi. Le puntate racconteranno gli orrori dell’adolescenza moderna mettendo in scena raccapriccianti storie che sicuramente regaleranno grandi emozioni ai giovanissimi ma anche agli adulti.

