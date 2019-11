Jorge Lorenzo si ritira: la carriera del pentacampione

Il pilota spagnolo Jorge Lorenzo ha annunciato ieri l’addio alle gare in una conferenza stampa convocata a Valencia, sede dell’ultima gara stagionale in programma domenica. Il pilota nato a Maiorca, classe 1987, ha esordito a 15 anni nel 2002 in 125, per poi conquistare i titoli 250 nel 2006 e nel 2007. Nella classe regina, invece, ha vinto tre Mondiali con la Yamaha nel 2010, 2012 e 2015.

La carriera di Jorge Lorenzo

L’esordio per Lorenzo in un motomondiale arriva nel 2002 nella classe 125, con il team Caja Madrid Derbi Racing: la sua prima gara è quella di Jerez de la Frontera. Nel 2003 viene confermato dal team e conclude il Mondiale con 79 punti in classifica e nello stesso anno vince la sua prima gara nel Gp del Brasile. Per lui nel corso della stagione, anche la pole position e terzo posto in Malesia.

Dopo il quarto posto nel Mondiale 125 del 2004, passa in 250: per lui arriva un contratto con il team Fortuna Honda. Lo spagnolo non vince nessun Gp ma arriva secondo in Italia e comincia a farsi conoscere e al termine della stagione arriva quinto in classifica con 167 punti. Nel 2006, lo spagnolo passa alla guida di una Aprilia RSV 250. Lorenzo vince così la sua prima gara in 250 nel Gp di Spagna a Jerez. Con otto successi (Spagna, Qatar, Italia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Malesia e Australia), arriva il suo primo Mondiale nella classe intermedia, un titolo che il pilota spagnolo conferma anche nel 2007.

Nel 2008 è inevitabile il passaggio in MotoGP: Lorenzo passa così alla Yamaha diventando compagno di squadra di Valentino Rossi. La prima vittoria nella classe regina arriva in Portogallo, il 13 aprile. È solo il preludio al primo titolo MotoGP che arriva nel 2010, sempre in sella alla moto giapponese. Lorenzo ottiene nove successi, sedici piazzamenti a podio e anche sette pole position, per un totale di 383 punti. Nel 2011, però, non riesce a confermarsi campione e arriva secondo alle spalle di Casey Stoner. Per il maiorchino la festa è rimandata di un solo anno, quando vince nel 2012 davanti a Daniel Pedrosa.

Il 2015, invece, è forse l’anno più esaltante e significativo per Jorge Lorenzo: si tratta della stagione in cui si accende la sua rivalità con Valentino Rossi, con Marquez come terzo incomodo. Al termine di una rimonta pazzesca, il numero 99 vince il suo quinto titolo.

Successivamente avviene il passaggio in Ducati nel 2017 e in Honda nel 2019, ma tra infortuni e quant’altro, non arrivano grossi risultati, se non qualche vittoria con la casa italiana. Quest’anno la stagione peggiore della sua vita, con la decisione del suo ritiro maturata dopo attente riflessioni.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it