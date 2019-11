Il venditore di donne: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Ottime notizie dal mondo del cinema, sono ufficialmente iniziate le riprese de Il venditore di donne. La pellicola, in programmazione sul grande schermo nel 2020, vede alla regia Fabio Resinaro, artista noto al grande pubblico per lavorato dietro la macchina da presa in Mine e DolceRoma e sceneggiato opere come Glitch, Ride e Poveri ma ricchissimi.

Il lungometraggio drammatico è tratto dal celebre romanzo Appunti di un venditore di donne scritto dal compianto Giorgio Faletti ed edito da La Nave di Teseo. Il libro inoltre ha riscosso un successo straordinario ed infatti è stato uno dei più venduti in Italia nel 2010. Ma qual è la sinossi del film?

Il venditore di donne: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, non sappiamo la data d’uscita ufficiale della pellicola ma sicuramente approderà sul grande schermo nel 2020. Il lungometraggio è ambientato nel 1978 nella Milano dove Vallanzasca ha sotto controllo la mala. Bravo trascorre le sue giornate assieme al suo amico Daytona tra gli agi del lusso, le discoteche, i locali notturni e le bische.

L’amante della bella vita si definisce un imprenditore in quanto è un venditore di donne. Nonostante sia un’attività piuttosto redditizia, questo singolare lavoro non è facile da gestire. La routine dell’uomo viene sconvolta dall’arrivo di Carla, donna che riaccende in lui sensazioni ed emozioni sopite ma mai scomparse. Non sarà però questo l’inizio di una rinnovata esistenza ma il primo passo verso il baratro.

Il cast del film

Protagonista de Il venditore di donne è Mario Sgueglia che interpreta Bravo. Paolo Rossi è Daytona mentre Miriam Dalmazio veste i panni di Carla.

Hanno partecipato al film anche: Libero De Rienzo, Francesco Montanari, Antonio Gerardi e Michele Placido.

