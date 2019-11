The Gallows Act II: trama, cast e anticipazioni del film horror

Amate gli horror soprannaturali? Allora The Gallows Act II potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, rilasciata nelle sale all’estero il 25 ottobre 2019 e digitale da Lionsgate, arriverà in home video il 6 gennaio 2020 ma al momento non è nota la data italiana.

Lo spaventoso lungometraggio, diretto da Travis Cluff e Chris Lofing, rappresenta il secondo capitolo dell’omonimo film uscito del 2015 che ha come protagonista un malvagio e spietato spirito assetato di sangue. Ma qual è la sinossi del lungometraggio?

The Gallows Act II: trama e anticipazioni del film horror

Come già detto in apertura di articolo, non ci sono ancora informazioni certe sulla data d’approdo in Italia di The Gallows Act II. Lo spaventoso horror segue le vicende di Auna Rue, teenager vlogger e aspirante attrice. La ragazza un giorno navigando in rete si imbatte in un sito sinistro e suo malgrado rimane intrappolata nel malvagio mondo di un’opera letteraria maledetta.

L’adolescente recita per i suoi pochi fan un stralcio del misterioso e inquietante testo raggiungendo così immediatamente la celebrità tanto agognata. Avveratosi il sogno di diventare famosa, la vita della giovane si trasforma in un incubo ad occhi aperti quando realizza di essere al centro di una sfida lanciata da uno raccapricciante spirito. Riuscirà a salvarsi la protagonista?

Il cast del film

In The Gallows Act II Ema Horvath interpreta Auna Rue mentre Chris Milligan è Cade Parker. Brittany Falardeau veste i panni di Lisa Rue, Pfeifer Brown quelli di Pfeifer Ross e Erika Miranda è Lex. Hanno partecipato al film anche Deandre Pierre, Jono Cota nel ruolo di Victor e Jener Dasilva in quello di Nick. Inoltre Dennis Hurley recita la parte di Schlake, Anthony Jensen quella di Scott Lamont e Lupe Cobian è Marcus.

Jonathan Worstein, Alan Crop, Amy Cooke e Ian Jones sono rispettivamente Don, Craig Parker, Kate Parker e James P. Taylor Verdugo interpreta Crystal, Jersie Baker è Auna da piccola e Bailey è Lia da piccola. Trina Short e Travis Cluff sono i genitori di Auna mentre Joseph T. Hypes è Waiter e Arizona Olave è Ben. Infine The Gallows Act II: Rogelio Amesola, Valerie Vargas, Mark Nosler, Xully Lor, Jennifer Riordan, Charles Chudabala, Sarah Shatz, Elora Heasley, Maya Sosa e Corenn Holmes. Completano il cast Patrick Nalty, Nathan Healy, Peter Lopes, Richie Mirelez, Alyssa de la Torre, Stefmerie Halstead e Mark MacPherson.

