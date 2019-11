Report: servizi e anticipazioni di stasera 18 novembre 2019

Oggi 18 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 3 torna il consueto appuntamento del lunedì con Report. La trasmissione di approfondimento giornalistico, diretta da Sigfrido Ranucci, anche questa settimana affronterà scottanti temi d’attualità e cronaca.

Obiettivo del programma è quello di far luce sulle dinamiche alla base di fenomeni sociali, politici, economici che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Ma cos’ha in serbo per noi Report?

Si prospetta una puntata davvero interessante quella di Report che sarà trasmessa tra poche ore su Rai 3. Il programma si aprirà con l’inchiesta di Paolo Mondani, intitolata Infiltrato speciale, sui trojan di Stato. Decine e decine di italiani sarebbero stati spiati abusivamente. Il servizio proverà a scoprire se si è trattato di un caso isolato oppure è presente una falla nel sistema informatico delle intercettazioni.

Per comprendere al meglio questo mondo che appare evanescente e poco chiaro a chi non è del settore, vedremo cos’è cambiato negli ultimi anni nell’ambito della cybersecurity e delle indagini in rete. I governi, al passo con i tempi, hanno spesso adoperato spyware e malware per controllare la massa e danneggiare oppositori politici e giornalisti. Report ha controllato la legislazione di Paesi europei ed extraeuropei e intervistato esperti del settore e i massimi esponenti di alcune aziende leader nel campo.

Il servizio di Lucina Paternesi

Successivamente Report passerà al servizio di Lucina Paternesi Dammi il 5. Recentemente in Cina, prima nella corsa alla supremazia tecnologica, è approdato sul mercato, anche per gli utenti, il 5G. Molto probabilmente tra un paio di decenni tutte le merci verranno consegnate da corrieri-robot e macchine di grandi dimensioni saranno spostate anche a chilometri di distanza. Inoltre pazienti potranno essere operati da un continente all’altro e gli studenti non utilizzeranno più classici libri di scuola.

I due colossi aziendali cinesi Huawei e Zte stanno sviluppando anche nel nostro Paese le sperimentazioni sul 5G. Ma quali rischi comporta questa scelta? Quanto è reale il pericolo di cyber incidenti e spionaggi?

Le anticipazioni di stasera 18 novembre 2019

Report concluderà la puntata con il servizio di Chiara De Luca intitolato Casa e caserma. Ha fatto discutere la sentenza storica della Cassazione che ha condannato il ministero della Difesa al pagamento dell’Imu sugli immobili a uso abitativo che si trovano nel Comune di Fontana Liri poiché non svolgono più attività istituzionale.

In tutta Italia sono all’incirca sedicimila gli edifici del suddetto dicastero utilizzati dai militari come dimora. Se lo stesso principio valesse anche per queste proprietà, il ministero della Difesa quanto dovrebbe versare agli altri Comuni?

