La sorpresa Angers: la squadra che sta incantando tutti in Ligue 1

Con lo stupore di tutti, dopo tredici partite il piccolo Angers si trova al terzo posto in Ligue 1 a quota 21 punti, dietro soltanto a due colossi del calcio francese come Psg e Marsiglia. L’impressione è che questa piccola realtà possa fare decisamente meglio della scorsa stagione, quando chiuse al tredicesimo posto con 46 punti. L’Angers, che ha sede nell’omonima cittadina capoluogo del dipartimento del Maine e Loira e che il 10 ottobre scorso ha compiuto 100 anni di storia, ha deciso di puntare su giocatori esperti (ha la seconda rosa più anziana del campionato dopo il Saint Etienne), tenere un allenatore in carica da addirittura otto anni e spendere poco sul mercato cercando di farlo bene.

I protagonisti di questa affascinante storia

Quest’anno l’Angers ha messo a segno il colpo più caro della sua storia, prendendo il centrocampista franco-senegalese Sada Thioub dal Nimes per 3,5 milioni di euro. Negli ultimissimi giorni di mercato c’è stato anche il terzo acquisto più caro della storia, il regista Antonin Bobichon, pure lui proveniente dal Nimes, investimento da 1,5 milioni. In compenso sono arrivati 25 milioni grazie al passaggio al Lione del gioiello Jeff Reine-Adelaide, che ha lasciato il posto di regista proprio a Bobichon.

La morigeratezza assoluta è la regola di vita del proprietario franco-algerino Said Chabane, patron del gruppo agro-alimentare Cosnelle. Proprio le origini di Chabane spiegano perfettamente la costruzione di una squadra che schiera moltissimi giocatori di origine africana. Solo quattro squadre in Ligue 1 hanno un valore nominale dei giocatori inferiori a quello dell’Angers, ma questo sul campo non sembra un dato rilevante.

Sulla panchina siede Stephane Moulin, 52 anni, considerato un vero e proprio mago della tattica grazie anche ai suoi illuminati interventi scritti su alcuni libri in francese che trattano questa materia complessa. Moulin è l’allenatore dell’Angers dal 2011 e attualmente è il tecnico più longevo presente su una panchina di una squadra di massima serie nei maggiori campionati europei, vetta della classifica raggiunta dopo la fine dell’avventura di Arsène Wenger all’Arsenal. Moulin ha alle spalle esperienze nel Chatellerault e nella squadra riserve dello stesso Angers, ma soprattutto nella sua carriera di onesto centrocampista ha sempre giocato proprio in questa squadra, che nella storia ha raggiunto come massimo risultato un terzo posto nel 1967 (anno di nascita di Moulin) e si trova in Ligue 1 in pianta stabile solo dal 2015, sempre ovviamente sotto la guida dello stesso allenatore.

La cavalcata dell’Angers in questo inizio di campionato vede protagonisti due giocatori: il primo è Rachid Alioui, 27 anni, un altro dei giocatori arrivati in estate dal Nimes (ma in questo caso a costo zero), nazionale marocchino a intermittenza dal 2014, centravanti classico. L’altro è Casimir Ninga, attaccante esterno del Ciad che in estate è stato pescato nel Caen per 3 milioni, secondo acquisto più caro della storia.

