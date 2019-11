Brooklyn Nine Nine 8: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

A soli tre mesi prima del debutto di Brooklyn Nine Nine stagione 7, NBC ha già annunciato il via alla produzione per un nuovo ciclo di episodi. Proprio Tacey Pakosta, co-presidente della programmazione di NBC, ha annunciato la novità con una sintetica quanto intensa affermazione: “Vogliamo che torniate“. Per la gioia dei fan, quindi, il successo di Brooklyn Nine Nine avrà un seguito. Chiunque avesse l’intenzione di visionare lo show, al momento Netflix ha nel suo catalogo le prime 5 stagioni; prossimamente pubblicherà gli episodi rimanenti. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo della prova gratuita di un mese; per accedere ai servizi, sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti messi a disposizione e abbonarsi alla piattaforma.

Ovviamente è ancora troppo presto per delineare una possibile data di uscita della stagione 8 di Brookyn Nine Nine; non appena avremo delle conferme ufficiali, provvederemo ad aggiornarvi. Nel frattempo possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast dello show.

Brooklyn Nine Nine 8: la trama

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la trama dell’ottava stagione di Brooklyn Nine Nine. Questo è dovuto soprattutto al fatto che a breve debutterà il settimo ciclo di episodi. Quello che è certo è che vedremo nuovamente il fittizio distretto 99° di polizia affrontare nuovi, imperdibili casi, il tutto condito con quella commedia leggera grazie alla quale abbiamo imparato ad amare lo show.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Brooklyn Nine Nine e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Melissa Fumero veste i panni della detective Amy Santiago; Stephanie Beatriz nel ruolo della detective Rosa Diaz; Terry Crews è il Sergente Terence “Terry” Jeffords; Joe Lo Truglio interpreta il detective Charles Boyle; Andre Braugher veste i panni del Capitano Raymond Jacob “Ray” Holt; Dirk Blocker nel ruolo del detective Michael Hitchcock; Joel McKinnon Miller è il detective Norman “Norm” Scully.

