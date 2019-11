Mondiali Under 17: la finale sarà Brasile-Messico

In Brasile sono i corso i sedicesimi Mondiali Under 17 di calcio e siamo ormai giunti a poche ore dall’atto conclusivo di questa manifestazione iridata. A contendersi il titolo di categoria saranno i padroni di casa del Brasile e il Messico.

LEGGI ANCHE: Rivaldo in tackle su Paquetà: “Non merita la 10 del Brasile”

Mondiali Under 17: le due semifinali

Grande rimonta quella portata a termine dal Brasile contro la Francia: nel match disputatosi in quel di Brasilia, la selezione locale ha ribaltato il risultato dopo essere stati in svantaggio di due reti. I transalpini si erano portati avanti grazie alle marcature di Kalimuendo e Mbuku arrivate nei primi tredici minuti dell’incontro, salvo poi farsi recuperare dai gol di Kaio Jorge, Veron e Lazaro nella ripresa. Doccia fredda dunque per i galletti, a lungo in controllo del match ma che nulla hanno potuto contro l’ondata brasiliana, che ha mantenuto fede ai pronostici della vigilia.

Nell’altra semifinale, il Messico ha sconfitto l’Olanda soltanto ai rigori. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari arrivato tra il 74′ e il 79′ grazie alle reti di Regeer per gli orange e Alvarez per El Tri, è stato l’errore dagli undici metri proprio dello stesso Regeer a condannare i suoi e spedire i centroamericani alla finalissima.

La finale Brasile-Messico

Se i padroni di casa erano attesi a questo grande appuntamento, lo stesso non si può dire per i loro avversari. Percorso netto per il Brasile, che ha saputo solo vincere fino a questo momento, mentre il Messico ha fatto più fatica ed è approdato alla fase ad eliminazione diretta della competizione grazie al terzo posto ottenuto nel girone in cui figurava anche l’Italia.

I pronostici dunque sembrano pendere tutti quanti dalla parte dei verdeoro anche quest’ultimo scontro, ma si sa come le finali possano riservare grandi sorprese ad ogni livello.

I brasiliani, in caso di vittoria, si porterebbero a quota quattro titoli nel palmarés, al secondo posto solitario dietro alla sola Nigeria che conta cinque titoli. I messicani vincendo raggiungerebbero i loro sfidanti a quota tre.

La finale dei Mondiali Under 17 si disputerà domenica 17 novembre all’Estadio Bezerrao di Brasilia alle ore 23:00 italiane e sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it