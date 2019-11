The Witcher 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix ha deciso di puntare il tutto per tutto su una serie tv fantasy prossima al debutto: stiamo parlando di The Witcher. A un mese di distanza dall’aggiunta sul catalogo del nuovo show, il colosso streaming ha deciso di ordinare la produzione di una seconda stagione. Per la gioia dei fan, The Witcher sembra essere un titolo non solo dalle grandi aspettative, ma soprattutto dall’enorme potenziale, tanto che la stessa Lauren Schmidt Hissrich, produttrice esecutiva e showrunner della serie, non ha potuto fare a meno di rilasciare una dichiarazione esprimendo il suo entusiasmo; ecco le sue parole:

“Sono così entusiasta che ancor prima che i fan abbiano visto la nostra prima stagione, possiamo confermare che torneremo per continuare a raccontare le storie di Geralt, Yennefer e Ciri.“

In attesa della data di uscita della prima stagione, 20 dicembre 2019, possiamo goderci il trailer di The Witcher; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione The Witcher

The Witcher: la trama

La trama dello show si baserà principalmente sulla serie di romanzi scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski che ha venduto oltre 33 milioni di copie in tutto il mondo; non vedremo, dunque, le avventure relative alla saga del videogioco omonimo. In particolare, Gerarlt di Rivia è un uomo dotato di poteri soprannaturali che sviluppa fin dalla tenera età. Individui con tale peculiarità vengono scelti per affrontare i terribili mostri che popolano il regno. Geralt fa del suo lavoro un’arte, coltivando l’idea che i veri mostri sono proprio gli uomini crudeli e prepotenti che cercano di prevalicare sul prossimo. Durante la sua avventura, conoscerà una maga dai poteri misteriosi e una principessa che custodisce un pericoloso segreto; insieme collaboreranno per riportare la pace nel continente.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Witcher e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Henry Cavill veste i panni di Geralt di Rivia; Anya Chalotra nel ruolo della maga Yennefer; Freya Allan interpreta la principessa Ciri; Jodhi May veste i panni della regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson è il cavaliere Eist; Adam Levy nel ruolo di Saccoditopo; Therica Wilson-Read interpreta Sabrina; Millie Brady veste i panni della principessa Renfri.

