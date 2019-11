The Killers: quando esce il nuovo album, canzoni e titoli

Imploding The Mirage è il titolo del nuovo album dei The Killers: la band di Las Vegas farà uscire il lavoro nella primavera del 2020. Ufficializzato anche il tour in Gran Bretagna e Irlanda che partirà il 28 Maggio e si concluderà il 16 Giugno.

Il disco dei The Killers già disponibile in pre-order

Anche se la primavera è lontana, Imploding The Mirage è già disponibile in pre-order. Il nuovo lavoro è il sesto della band, successore di Wonderful Wonderful del 2017. Per quello che riguarda la tracklist i The Killers hanno pubblicato sui propri social la foto di una lavagnetta con 13 titoli. Alcuni di questi sono affiancati da simboli: una “v” come “visto”, un cerchio vuoto, una stella di David, una croce e da quello che sembra essere una medusa. Sembra tutto fatto apposta per suscitare la curiosità e la fantasia di fan e addetti ai lavori sul nuovo album dei The Killers.

La (possibile) tracklist del nuovo disco dei The Killers

Otto brani su 13 contraddistinti dal simbolo del “visto”, Caution e Blowback affiancati da una croce e When Dreams Run Dry da una stella di David. Nei primi mesi del 2019 il frontman dei Brandon Flowers, aveva detto: “L’idea è di cercare di ottenere qualcosa che ci renda entusiasti”, e aveva aggiunto: “Presto faremo un inventario”. Potrebbe dunque essere questa la tracklist di Imploding The Mirage: Blowback

Party People

Spirit of Mystery

When Dreams Run Dry

Dying Breed

My God

Caution

Man and Woman

Running Towards

Fire and Bone

Just Can’t Quit

Mirage

C’est La Vie

Che fine farà The Land Of The Free?

Dalla lista è assente The Land Of The Free, brano inedito dei The Killers uscito lo scorso Gennaio. La canzone parla degli Stati Uniti come terra promessa per tutti coloro che sono in cerca di un futuro migliore. Una concezione che con la presidenza Trump è radialmente cambiata. Il video, diretto da Spike Lee e girato alla fine del 2018, mostra ciò che succede al confine tra Stati Uniti d’America e Messico: famiglie di migranti che cercano asilo e si ritrovano a scontrarsi con la polizia e con i gas lacrimogeni della US Border Patrol. Un brano di forte impatto sociale, questo dei The Killers, che è probabile sia un’uscita separata dall’album.

Il tour dei The Killers: le date in UK e Irlanda

I The Killers si esibiranno nel Regno Unito e in Irlanda, supportati da Blossoms, Sam Fender e dai Manic Street Preachers. I biglietti saranno disponibili dalle 9.00 di Venerdì 22 Novembre e saranno disponibili on-line. Queste le date: 28 maggio 2020

FALKIRK, THE FALKIRK STADIUM

30 maggio 2020

MANCHESTER, EMIRATES OLD TRAFFORD

1 giugno 2020

NORWICH, CARROW ROAD STADIUM

3 giugno 2020

SOUTHAMPTON, ST MARY’S STADIUM

6 giugno 2020

LONDON, EMIRATES STADIUM

9 giugno 2020

BRISTOL, ASHTON GATE STADIUM

11 giugno

COVENTRY, COVENTRY RICOH STADIUM

13 giugno

MIDDLESBROUGH, RIVERSIDE STADIUM

16 giugno

DUBLIN, MALAHIDE CASTLE

