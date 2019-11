Masterchef Italia 9 2020: data di inizio, giudici e concorrenti

Sarà la nona l’edizione di Masterchef Italia del 2020 che inizierà però nel 2019 (esatto, avete capito bene). È stato infatti anticipato l’inizio della prima puntata, prevista inizialmente per l’anno nuovo. Ecco quando inizierà e dove sarà possibile vederlo.

Quando inizierà Masterchef Italia e quali saranno i giudici. Ancora non ci sono notizie sui concorrenti

Masterchef, il noto programma di show cooking, è arrivato alla nona edizione, diventando una delle più amate ed attese trasmissioni italiane. Per svelare la data d’inizio – prevista per il 19 dicembre 2019 – sono stati utilizzati spot mandati in onda prima dell’inizio delle puntate di Antonino Chef Academy, il nuovo programma del volto già noto Antonino Cannavacciuolo, giudice di Masterchef Italia anche quest’anno. Ad accompagnare gli spot, cartelloni pubblicitari ritraenti i giudici con chiaro riferimento ad un nuovo appuntamento con il programma di Sky.

Per questa nona edizione dell’amato programma di cucina, i giudici smetteranno di essere 4 (“esperimento” fatto per qualche anno) e torneranno ad essere dispari. Insieme ad Antonino Cannavacciuolo ci saranno gli chef Bruno Barbieri, ormai presente da anni, e Giorgio Locatelli, riconfermato per il secondo anno.

Se all’appello vi sembra manchi qualcuno, è così. Joe Bastianich – figura fondamentale per molte edizioni passate – quest’anno non sarà presente come giudice. La decisione di abbandonare le telecamere della cucina più famosa d’Italia è stata presa da lui stesso, il quale ha dichiarato di volersi dedicare al canto.

Ancora non ci sono informazioni sui concorrenti della prossima edizione di Masterchef. Controllando sulla pagina web ufficiale del noto programma tv, vediamo che compaiono ancora i concorrenti dell’ultima edizione.

Clicca qui per tutte le ultime sul Termometro musicale

Dove sarà possibile vedere Masterchef Italia

Masterchef andrà in onda su Sky alle 21.15, sostituendo X-Factor dopo la sua grande finale. Per tutti coloro i quali non sono clienti abbonati a Sky, saranno mandate in onda le repliche delle puntate sul canale del digitale terrestre TV8 (canale 8) o si potrà usufruire del servizio streaming di Now TV.

Non ci resta che attendere ancora un mese per scoprire chi saranno i 20 (si presume) concorrenti che entreranno nella cucina di Masterchef Italia e si sfideranno per vincere il titolo di nuovo Masterchef italiano, nonché 100mila euro e la possibilità di scrivere il loro primo libro culinario.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it