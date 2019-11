Pirati dei Caraibi 2 – La maledizione del forziere: trama e anticipazioni

La settimana si apre all’insegna dell’avventura e del buonumore con Pirati dei Caraibi 2 – La maledizione del forziere. La pellicola del 2006, in onda stasera 18 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Gore Verbinski, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per film come Un topolino sotto sfratto, The Mexican – Amore senza la sicura, The Ring, The Lone Ranger e La Cura del benessere.

L’avvincente lungometraggio, distribuito da Buena Vista e sceneggiato da Terry Rossio e Ted Elliott, ha vinto un Oscar per i Migliori effetti speciali e rappresenta il secondo capitolo dell’omonimo saga iniziata nel 2003. Ma qual è la sinossi di Pirati dei Caraibi 2?

Pirati dei Caraibi 2 – La maledizione del forziere: trama e anticipazioni

Pirati dei Caraibi riprende la storia da quando, liberata la Perla Nera dallo spaventoso incantesimo del forziere azteco, finalmente Will Turner ed Elizabeth Swann stanno per coronare il loro sogno d’amore. Pronti per diventare marito e moglie, la cerimonia nuziale viene interrotta dall’arrivo di Lord Beckett che trascina via e imprigiona la donna e ordina al futuro sposo di rubare a Jack Sparrow la bussola magica. Quest’ultima infatti indica a chi ne è in possesso la posizione di ciò che desidera di più. Il giovane uomo inoltre incontra Sputafuoco che, incaricato da Davy Jones, lo esorta a non venir meno al patto stipulato tredici anni prima e ad unirsi quindi ai marinai dell’Olandese Volante così da non essere perseguitato dal Kraken.

Nel frattempo il giovane e romantico protagonista di Pirati dei Caraibi riesce a scovare Jack proprio poco prima che sia divorato da un gruppo di cannibali. Intanto Elizabeth viene liberata dal padre e immediatamente parte alla ricerca di Turner. Quest’ultimo però è stato ceduto a Jones da Sparrow che ha intenzione di liberare l’amico dopo aver pugnalato il cuore del corsaro. Il bizzarro pirata ritorna a Tortuga dove arruola una nuova ciurma a cui si aggiungono Swan e l’ex commodoro Norrington. Cosa succederà?

Il cast del film

In Pirati dei Caraibi Johnny Depp interpreta Jack Sparrow mentre Orlando Bloom è Will Turner. Keira Knightley veste i panni di Elizabeth Swann, Bill Nighy quelli di Davy Jones e Stellan Skarsgård che è Sputafuoco Bill Turner. Inoltre Jack Davenport recita la parte di James Norrington, Kevin McNally quella di Joshamee Gibbs e Jonathan Pryce che è Weatherby Swann.

Hanno partecipato al film anche Lee Arenberg nel ruolo di Pintel, Mackenzie Crook in quello di Ragetti e Tom Hollander che è Cutler Beckett. Infine David Schofield è Ian Mercer, Naomie Harris interpreta Tia Dalma e Martin Klebba è Marty. Completano il cast di Pirati dei Caraibi David Bailie nei panni di Cotton e Geoffrey Rush in quelli di Hector Barbossa.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it