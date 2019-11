Francesco Guccini: “Natale a Pavana”, testo e significato

“Natale a Pavana” è una nuova canzone di Francesco Guccini che apre l’album Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti. Il brano, una poesia in dialetto, è stato scritto dal Maestrone e messo in musica da Mauro Pagani. Torna quindi a cantare, dopo anni di assenza, il cantautore emiliano.

Tra ricordo e nostalgia

La nuova canzone di Francesco Guccini è un viaggio, tra ricordo e nostalgia della sua infanzia a Pavana, in particolare del Natale trascorso in famiglia. Guccini però ci tiene a ribadire: “Non tornerò a cantare. Adesso faccio lo scrittore, ovvero quello che volevo fare da grande”. Questo inedito fa parte di un album nel quale artisti di primo piano rendono omaggio al Maestrone interpretando le sue canzoni. Nessun intento celebrativo, ma solo quello di guardare al futuro attraverso le sue opere.

“Natale a Pavana”: Il testo della poesia di Francesco Guccini

Questo inedito è una poesia, scritta in dialetto pavanese dallo stesso cantautore, che vive proprio a Pavana, paese dell’Appennino tosco-emiliano. Eccovi il testo;

Del volte i m’arcordo quíi Nadali

quand’i ero un bambin:

la sfrúmmia del vacanze, dla valísglia,

al sconsummo dla strada a la stazion

a pée, ma alora a s’ caminava verodío

e me babbo davanti con al peso emíemémadre‘ddré.

“Modna, stazion ‘d Modna”

E ‘na zízzola maremma can col braghe corte, e ‘na nebbia ch’a t’inzupava

al córe, e t’a l’ stricava

per avertase quando ‘d sovr’al colle

l’aparizion dla Madonna su a San Lucca

a t’ disgeva ch’l’era arivàBologgna.

Babbo, perché noialtri

A ‘n se sta ed càa Bologgna?

Eee, magara!

E po’ piazale Ovest,

ghiggne e chiàccare con vosgi che col treno già i m’ portavan’ ed colpo su i mée monti

el sudava al vapore e quando ed rado

lasciàcl’altra stazion

s’entrava in galería

al fummo a s’inflitrava int al vagon

e a l’ rempiva i polmon

e s’a t’ sopiavi al nasol’era móccio e carbon.

E neve, tanta neve, bianca e fina, E neve, tanta neve

fin a la Venturina.

D’ed d’là dal fiumme a i era

Al monte dla mé Pavna,

la sóo magia e la mé forza e la mé fantasia

Giò dal treno, Ziarina,

la c’aspetava, l’era andàa comprare l’anguilla dla vigília

Ziarina disgeva:

“via, via, ch’l’è belle buíio!”

per Nadale la notte la vén presto

E via che ‘d strada, tanta,

a i né ancora da fare

a pée, ma l’era tutt’un caminare

Cla strada belle fatta tante volte

Fra dóo montaggne ‘d neve.

E in cài i’eren tutti,

Nonnamabília a i era,

Ziorico, Nonnopietro,

e Ziateresa,

con i taselli ‘d tavole ‘d castaggno

e i sacchi amontinàlí’d fianco a i muri e l’acqua ch’la scoreva dal botaccio per far andar el masg’ne,

per tridare el castaggne,

robbanera, frumento e formenton. Che gran savore ‘d bón!

L’era, l’era càmia,

i ero tornàa càmia,

al me fiumme,

ai mée monti, al mé mondo e Modna, e la só torre, l’eran armaste un soggno, soltanto un brutto soggno, che al Limentra

c’ la piéna d’inverno.

a l’portava via

L’era, l’era càmia,

i ero tornàa càmia,

al me fiumme,

ai mée monti, al mé mondo e Modna, e la só torre, l’eran armaste un soggno, che al Limentra

a l’portava via.



Il nuovo album di Francesco Guccini

Forte dell’inedito “Natale a Pavana”, il nuovo disco è disponibile dal 15 Novembre. Si avvale della collaborazione di alcuni tra gli artisti più affermati del panorama musicale italiano, che riprendono alcune tra le più note canzoni di Francesco Guccini.

Questo progetto, che è al suo primo capitolo, vanta la presenza di Elisa (che canta Auschwitz)’, Ligabue (Incontro), Carmen Consoli (Scirocco), Giuliano Sangiorgi (Stelle), Nina Zilli (Tango per due), Brunori Sas (Vorrei), Malika Ayane (Canzone quasi d’amore), Francesco Gabbani (Quattro stracci), Samuele Bersani e Luca Carboni (Canzone delle osterie di fuori porta), Margherita Vicario (Noi non ci saremo), Manuel Agnelli e Mauro Pagani (L’avvelenata). “È bello sentire altri che interpretano le mie canzoni”, ha concluso Guccini.

