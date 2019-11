The Crown 3: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Netflix è pronta a lanciare la terza stagione di una serie tv di genere storico-drammatico: stiamo parlando di The Crown. Il terzo ciclo di episodi si articolerà in un totale di 10 puntate; inoltre la produzione ha girato back to back anche la quarta stagione, che però approderà sul catalogo più avanti. Una seconda novità di questo nuovo appuntamento, riguarda il cast: alcuni attori infatti saranno sostituiti; in particolare la protagonista Claire Fox darà il suo addio allo show. Il creatore nonché sceneggiatore della serie Peter Morgan ha inoltre spiegato al pubblico il motivo di tale scelta; ecco le sue testuali parole:

“Dopo due stagioni, è finita, me ne vado. Si stanno sbarazzando di tutti noi. Non so come progetteranno di farlo, ma sono un gruppo di registi e produttori incredibili. Sarà qualcosa di diverso ed emozionante“

Per chiunque avesse il desiderio di recuperare le prime due stagioni, esse sono disponibili sulla piattaforma Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per usufruire dei servizi sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi.

In attesa del debutto della nuova stagione di The Crown, possiamo goderci il trailer del terzo capitolo; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Terza Stagione The Crown

The Crown 3: la trama

La seconda stagione di The Crown termina con la nascita del principe Edoardo. L’arco temporale del terzo ciclo di episodi abbraccerà dunque il periodo compreso tra il 1964 e il 1977, data d’incontro tra Carlo e Diana. Un periodo di 13 anni in cui l’Inghilterra affronterà una serie di importanti accadimenti: l’ascesa al potere del primo ministro del regno unito, Harold Wilson; la tormentata relazione tra il Conte di Snowdon, Antony Armstrong–Jones e la principessa Margherita che culminerà in una separazione; lo sciopero dei minatori avvenuto nel 1972; la dipartita del duca di Winsdor. Una serie di eventi che scuoterà la società del Regno Unito.

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Crown e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Olivia Colman sarà la nuova Regina Elisabetta II; ad accompagnarla nel cast: Helena Bonham Carter nei panni della Principessa Margherita; Tobia Menzies nel ruolo del Principe Filippo; Jason Watkins interpreta il Primo Ministro Harold Wilson; Ben Daniels è Antony Armstrong – Jones; Erin Doherty veste i panni della Principessa Anna; Josh O’Connor nel ruolo del Principe Carlo; Marion Bailey interpreta la Regina Madre; Emerald Fennell è Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia.

