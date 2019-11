Livorno-Trapani: diretta TV, streaming e formazioni

Dopo la pausa delle nazionali anche la Serie B torna in campo. Allo stadio Armando Picchi di Livorno va in scena Livorno-Trapani, sfida tra le ultime della classe. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di sabato 23 novembre.

Diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire Livorno-Trapani in diretta TV e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno anche seguire la sfida in diretta streaming su dazn.com.

Stato di forma

Livorno-Trapani vede sfidarsi i fanalini di coda del campionato di Serie B. Il Livorno occupa la diciannovesima posizione con soli 10 punti all’attivo. Tuttavia nelle ultime cinque giornate gli amaranto hanno centrato due successi, entrambi tra le mura amiche, e dunque possono nutrire buone speranze di portare a casa i tre punti anche contro il Trapani. La situazione dei siciliani è già critica. I ragazzi di mister Baldini sono ultimi in classifica con 7 punti, frutto di quattro pareggi e una sola vittoria, quella sul campo dello Spezia alla sesta giornata. I granata non vincono ormai da sei turni e un ulteriore passo falso li porrebbe in una situazione difficilissima.

Livorno-Trapani: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta con il Venezia, il Livorno potrebbe tornare a schierarsi con il 4-2-3-1. Morganella e Del Prato si contendono una maglia da titolare sulla corsia difensiva destra. Sulla trequarti si dovrebbe rivedere Murilo, mentre Raicevic dovrebbe riprendersi il ruolo di prima punta dopo la deludente prestazione di Braken nell’ultimo turno di campionato. Il Trapani dovrà fare certamente a meno del centrale di difesa Pagliarulo, espulso nel finale della sfida con il Cosenza. Occasione dunque dal primo minuto per Luperini. Anche in avanti si preannunciano dei cambiamenti: potrebbero restare fuori Scaglia e Corapi per fare spazio a Golfo e Jakimovski.

Ecco dunque le probabili formazioni di Livorno-Trapani:

Livorno (4-2-3-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Boben, Porcino; Agazzi, Luci; Marras, Murilo, Marsura; Raicevic. All.: Breda.

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Fornasier, Luperini, Scognamillo, Del Prete; Moscati, Taugourdeau, Colpani; Golfo, Pettinari, Jakimovski. All.: Baldini.

