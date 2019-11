Juve Stabia-Salernitana: diretta TV, streaming e formazioni

Il calendario della tredicesima giornata di Serie B prevede anche Juve Stabia-Salernitana. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di sabato 23 novembre. L’incontro verrà disputato allo stadio comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia ed è un derby tutto campano molto sentito da parte di entrambe le tifoserie.

Juve Stabia-Salernitana: diretta TV e streaming

La sfida Juve Stabia-Salernitana sarà visibile in diretta TV solo su DAZN e in diretta streaming sul sito dazn.com.

Forma delle squadre

La situazione di classifica delle due compagini è decisamente differente. Così Juve Stabia-Salernitana diviene uno scontro importante per entrambe le squadre, ma per motivi differenti. La Juve Stabia è al momento in piena zona retrocessione, è stata capace di guadagnare solo 11 punti e ha bisogno di rimpolpare il bottino per risalire la china. Molto migliore invece la situazione della Salernitana che al momento occupa l’ottava posizione, a soli 3 punti dal Crotone attualmente secondo. La squadra di Gian Piero Ventura appare però in leggero calo, dato che negli ultimi cinque turni ha portato a casa solamente 4 punti.

Probabili formazioni

La Juve Stabia dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che è stata in grado di fermare la capolista Benevento. La difesa sarà dunque guidata da Tonucci e Troest, mentre in mediana agirà Calò e il riferimento offensivo sarà Cissé. Assente il tecnico Pasquale D’Inverno, squalificato per due turni in seguito alle reiterate e vibranti proteste per una decisione arbitrale proprio nel corso della sfida contro il Benevento.

In vista di Juve Stabia-Salernitana, Ventura sembra invece intenzionato ad apportare delle modifiche alla formazione iniziale per dare una scossa all’ambiente. Probabile occasione in difesa per Billong, fuori Migliorini. Lopez dovrebbe prendere il posto di Lombardi sull’esterno di centrocampo e Djuric quello di Gondo in attacco. Ancora in panchina invece Alessio Cerci, fin qui autore di una stagione estremamente deludente per un giocatore della sua qualità.

Ecco le probabili formazioni di Juve Stabia-Salernitana:

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Calò, Calvano; Melara, Mallamo, Canotto; Cissé. All.: D’Inverno.

Salernitana (3-5-2): Micai; Jaroszynski, Billong, Karo; Lopez, Akpa-Akpro, Maistro, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Jallow. All.: Ventura.

