Grande Fratello Vip 4 2020: cast, opinionisti e presentatore. Quando inizia

Ora è ufficiale: la quarta edizione del reality in versione celebrities prenderà il via dal 7 gennaio su Canale 5. Quest’anno il Grande Fratello Vip (dopo tre edizioni capitanate da Ilary Blasi) sarà condotto dal direttore della rivista “Chi” ed ex opinionista del programma, Alfonso Signorini. Signorini è stato scelto per la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e per le conoscenze del format del reality stesso.

Chi sono gli Opinionisti di questa edizione del Grande Fratello Vip?

Grazie ad un comunicato pubblicato sul sito di Mediaset sono stati annunciati gli opinionisti che, negli studi di Cinecittà a Roma, affiancheranno il presentatore Alfonso Signorini. Ci sarà Pupo (Enzo Ghinazzi), il famoso cantante e conduttore di molti programmi in onda sulle reti Rai. Pupo in passato è stato anche inviato del reality La Fattoria condotto da Barbara D’Urso e andato in onda sempre su Canale 5.

Al fianco di Pupo ci sarà Wanda Nara, la showgirl argentina, moglie e procuratrice calcistica dell’ex nerazzurro Mauro Icardi, che ogni domenica sera troviamo come opinionista a Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo. La reazione della Nara non si è fatta attendere sui social e ha subito commentato la sua presenza al Grande Fratello Vip 4, dichiarando di essere molto contenta per l’occasione che le è stata offerta e non vede l’ora di poter spiare le vicende dei vari concorrenti di questa edizione.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano su cinema e serie tv

Chi saranno gli ospiti della “Casa”?

Il cast ufficiale resta ancora top secret ma iniziano a circolare le prime voci sui possibili nomi dei futuri “gieffini” di questa edizione del Grande Fratello Vip. I rumors parlano di Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Ma spuntano anche i nomi di Giovanni Scialpi, Megan Montaner, Cicciolina, il Divino Otelma, Giucas Casella e Zoe Cristofoli, Matilde Brandi, Arianna David, Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi e Natalia Bush. Per il toto-gieffini, infine, presenti anche Clizia Incorvaia e Loredana Lecciso.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it