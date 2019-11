Cortesie per gli ospiti: ospiti, anticipazioni e quando inizia in tv

Il programma di Real Time è iniziato nel 2005 ed è andato in onda fino al 2012 per poi avere pausa fino al 2018 quando poi è tornato in auge con un cambio di format e otto nuove puntate con un cast di giudici tutto rinnovato. Cortesie per gli ospiti B& B è il nuovo format che vede contrapposte due strutture ricettive, e non più due case private, portandoci alla scoperta dei migliori bed and breakfast del nostro paese. Si passerà da antiche masserie immerse nella natura a nuove dimore completamente restaurate secondo i canoni moderni. Tutte strutture pronte ad accogliere i giudici offrendo un’esperienza più familiare e intima dei comuni alberghi.

Il programma Cortesie per gli ospiti B& B è iniziato lunedì 11 novembre 2019 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre e di TivùSat.

Cortesie per gli ospiti B& B: ecco chi sono i giudici

Il cast dei giudici ha subito diversi cambiamenti con il passare degli anni e delle stagioni, infatti abbiamo visto succedersi nel ruolo di giurati Chiara Tonelli e Alessandro Borghese. Per questa stagione di Cortesie per gli ospiti B& B troviamo: Michela Andreozzi, impegnata nel mondo del cinema come attrice, regista, sceneggiatrice e anche conduttrice radiofonica. Lorenzo Biagiarelli: un food blogger e social chef, nonché amante dei viaggi ed ex musicista. Max Viola: interior designer molto attento alle varie location, e con un forte senso dell’umorismo e dell’ironia. Questi ultimi due, Lorenzo e Max, avranno il compito di valutare due fattori molto importanti per l’hotellerie come cibo e arredamento, mentre Michela avrà il ruolo della cliente attenta ai minimi particolari; infatti avrà il compito di valutare l’attenzione del personale alla cordialità, all’ospitalità e ai vari servizi offerti dalle diverse strutture in gara.

Chi era Adriano Olivetti: storia, carriera e biografia dell’imprenditore

Ecco alcune anticipazioni sulla prossima puntata

Nella prossima puntata di Cortesie per gli ospiti si sfideranno il B& B Torre di Vico Residenza d’Epoca, ubicato in una torre di Viterbo, risalente al periodo del Medievo; e la Locanda Settimo Cielo, un ristorantino di Lubriano, che si trova nelle bellissime campagne del paese.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it