Serie A1 Volley maschile 2019/20: partite e calendario del prossimo turno

A soli tre giorni dalla conclusione dell’ultimo incontro, la Serie A1 di Volley maschile scende di nuovo in campo con il secondo turno infrasettimanale di stagione, stavolta valevole per la 7° giornata del girone di andata. Il turno numero 7 verrà spalmato su due diversi giorni: 5 le gare in programma per mercoledì 20 novembre 2019, solo 1, invece, quella programmata per il giorno seguente, 21 novembre 2019. Di seguito, il punto sul turno venturo di Serie A1 di Volley maschile.

Volley maschile, 7^ di Serie A1: gli incontri del mercoledì

La prima gara delle settima di andata si disputerà al PalaLido di Milano, dove i padroni di casa dell’Allianz Milano – quinti in classifica con 9 punti in 5 gare – ospiteranno il Modena Volley di mister Velasco e di Ivan Zaytsev – terzi con 5 vittorie sulle 6 partite disputate. Fischio d’inizio fissato per le 18:50.

Alle 19:30 la Calzedonia Verona farà visita al Vibo Valentia, fanalino di coda con solo 1 punto guadagnato in 5 gare; alle 20:30, invece, il Piacenza ospiterà la Sir Safety Perugia di Filippo Lanza, quarto in graduatoria coi suoi 13 punti.

Sempre alle ore 20:30, scenderanno in campo altre 4 squadre. Al PalaCoccia Veroli di Frosinone, Sora e Latina – rispettivamente in dodicesima e undicesima piazza – si affronteranno in un delicato scontro per la salvezza; Itas Trentino – secondo in classifica e ancora imbattuto – ospiterà invece alla BLM Group Arena un Padova non certamente al top della condizione, proveniente dai 2 K.O. interni con Perugia e Verona.

Il posticipo del giovedì: Ravenna-Lube Civitanova

La Lube Civitanova di Osmany Juantorena – prima in classifica con 21 punti su 21 disponibili – ha infine il compito di chiudere il turno con la trasferta al Pala De André di Ravenna. Gara abbastanza facile e senza storia – almeno sulla carta – per gli uomini di De Giorgi, che – forti anche dell’incapacità degli avversari di cogliere punti fra le mura amiche in questo avvio di stagione – pregustano di poter mantenere, o addirittura allungare lo stacco sulle inseguitrici.

Il riposo settimanale tocca al Vero Volley Monza.

Il calendario completo della 7° giornata di Serie A1 Volley maschile

Mercoledì 19 novembre 2019:

Allianz Milano-Modena Volley – ore 18:50

Calzedonia Verona-Vibo Valentia – ore 19:30

Piacenza- Sir Safety Perugia – ore 20:30

Sora-Latina – ore 20:30

Itas Trentino-Padova – ore 20:30

Giovedì 20 novembre 2019:

Ravenna-Lube Civitanova – ore 20:30

