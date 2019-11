The Walking Dead 10x07 trama e anticipazioni. Quando esce`

The Walking Dead 10×07: trama e anticipazioni. Quando esce

Questa sera 18 Novembre 2019 va in onda su Fox la penultima puntata della decima stagione di The Walking Dead. Successivamente all’episodio otto, la serie andrà in pausa invernale; per ripartire con la seconda metà della stagione. Come ci ha abituato fin troppo bene, lo show quasi certamente ci mostrerà la dipartita di uno dei personaggi. In The Walking Dead nessuno è mai veramente al sicuro. L’appuntamento per i fan è stasera alle 21, ma per chi non potrà visionare la puntata sul canale televisivo di Sky, essa raggiungerà il catalogo di Nowtv per essere comodamente seguita in un secondo momento. Prima di passare alle anticipazioni di questo nuovo episodio, proponiamo di seguito il promo della puntata in lingua originale.

The Walking Dead Promo 10×07

The Walking Dead 10×07: anticipazioni

Come ben sappiamo, Negan è entrato nel gruppo dei sussurratori conquistando l’interesse e, forse, la fiducia di Alpha. Quello che scopriremo presto è da chi parte si schiererà l’ex leader dei Salvatori: aiuterà Alpha ad annientare il popolo di Hiltop e Alexandria o si rivelerà a sorpresa un cavallo di Troia?

Nel frattempo Siddiq continua ad avere inquietanti visioni e a soffrire di sonnambulismo. Una domanda sorge impellente: quali sono le origini del suo delirio? E, soprattutto, che risvolto avranno nel presente e nel futuro del suo gruppo?

Carol, infine, come suggerisce il promo, è riuscita a fare prigioniero uno dei membri dei Sussurratori. Carol sprigiona una spietatezza devastante e tortura l’uomo catturato col fine di scoprire dove si nasconde l’orda di zombie che ha l’obbiettivo di distruggere i nostri eroi. Il sussurratore, tuttavia, sembra mantenere il silenzio; mentre Daryl è preoccupato che l’amica possa perdere il controllo della situazione.

Questo è molto altro ci aspetta nella penultima puntata della decima stagione di The Walking Dead che traccerà il “La” per l’episodio finale.

