The Report: trama, cast e anticipazioni del film al cinema`

È giunto il momento tanto atteso, The Report è approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 18 novembre 2019, è stata diretta da Scott Z. Burns, sceneggiatore statunitense noto per opere come Plutonio 239 – Pericolo invisibile, The Bourne Ultimatum, Contagion, Effetti collateriali, Il mistero di Donald C. e Panama Papers.

Il lungometraggio drammatico, distribuito da Amazon Prime Video, è stato presentato il 26 gennaio di quest’anno al Sundance Film Festival e accolto molto positivamente dalla stampa. Ma qual è la sinossi di The Report?

The Report, basato su fatti reali, segue le vicende di Daniel J. Jones, membro del Senato degli Stati Uniti, a cui viene affidato il compito di indagare sul programma di detenzione e interrogatorio adoperato dalla CIA. Nel periodo immediatamente successivo ai tragici attentati dell’11 settembre 2001 infatti non sono chiari i metodi utilizzati dall’agenzia di spionaggio civile per estorcere informazioni ai prigionieri.

Il professionista dopo lunghe ricerche scopre che la CIA ha adoperato pratiche di tortura immorali e di disumane sui alcuni reclusi. La Central Intelligence Agency però non ha alcuna intenzione di far emergere ciò che è accaduto davvero e assieme alla Casa Bianca farà di tutto per soffocare e insabbiare le sconvolgenti verità. Tuttavia il protagonista di The Report non sarà solo in questa battaglia ma verrà aiutato anche dalla senatrice Dianne Feinstein.

Il cast del film

In The Report Adam Driver interpreta Daniel Jones mentre Annette Bening è la senatrice Dianne Feinstein. Michael C. Hall veste i panni di Thomas Eastman, Corey Stoll quelli di Cyrus Clifford e Maura Tierney è Bernadette. Dominic Fumusa recita la parte di George Tenet, Tim Blake Nelson quella di Raymond Nathan e Ted Levine è John Brennan.

Hanno partecipato al film anche Jon Hamm nel ruolo di Denis McDonough, Jennifer Morrison in quello di Caroline Krass e Benjamin McKenzie che è l’agente della CIA. Inoltre Matthew Rhys è il reporter del New York Times, Noah Bean interpreta Martin Heinrich e Douglas Hodge è il dott. Jim Mitchell. Infine Carlos Gómez veste i panni di Jose Rodriguez e Joseph Siravo quelli di John Rizzo. Completano il cast di The Report Guy Boyd nella parte del senatore Saxby Chambliss e Victor Slezak in quello del senatore Rockefeller.

