Le Iene Show: servizi e anticipazioni di stasera 19 novembre 2019

Oggi 19 novembre 2019 alle 21.15 su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. L’irriverente trasmissione televisiva, versione italiana del format argentino Caiga quien caiga, approda ad un nuovo e interessante appuntamento ricco di importanti rivelazioni e inaspettate scoperte.

Tante sono le inchieste che nel corso degli anni il programma ha portato avanti cercando di far luce su scottanti eventi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica e lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. Ma cos’ha in serbo per noi questa volta Le Iene Show?

Stasera Le Iene Show trasmetterà la seconda parte dell’inchiesta di Gaston Zama sul caso Chico Forti. Il velista e produttore televisivo da oramai vent’anni è recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti. L’uomo infatti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, trovato morto ad Ibiza il 15 febbraio del 1998, ma si è sempre dichiarato innocente. Ancora oggi l’italiano in prigione continua a sostenere di essere vittima di un errore giudiziario e un movimento di opinione nel nostro Paese chiede la revisione del processo.

L’inviato speciale de Le Iene Show ha continuato ad indagare sulle ombre e i dubbi che ancora ruotano attorno a questa intricata vicenda. Ascolteremo alcune persone che sono in disaccordo con la versione ufficiale dei fatti e sono fermamente convinte che la verità debba ancora emergere. Tra queste testimonianze ci sarà anche quella Francesco Guidetti, amico di Chico e compagno di numerose regate, e di Roberto che ha studiato per conto proprio le dinamiche dell’assassinio dopo il verdetto finale di Forti. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità su caso di cronaca nera che a distanza di anni continua a far discutere.

