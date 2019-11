Borussia Dortmund-Paderborn: diretta TV e streaming. Le formazioni

Riparte il campionato di Bundesliga 2019/2020. L’anticipo della dodicesima giornata è Borussia Dortmund-Paderborn. La sfida si giocherà venerdì 22 novembre alle ore 20:30 presso il Signal Iduna Park di Dortmund. Il match mette in palio punti importanti per le due squadre, sebbene gli obbiettivi siano ben diversi: Borussia Dortmund a caccia della zona Champions, Paderborn che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.

Diretta TV e streaming

Il match Borussia Dortmund-Paderborn sarà visibile in esclusiva e in diretta TV su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Gli abbonati potranno anche seguire l’evento in diretta streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go.

Situazione in campionato

Il Borussia Dortmund procede un po’ a singhiozzo. Galvanizzati dalla vittoria contro l’Inter in Champions League, gli uomini di Lucien Favre si sono presentati molto carichi e convinti all’Allianz Arena di Monaco. La serata bavarese si è però trasformata in un incubo per i gialloneri, demoliti dal Bayern con un sonoro 4-0. Con il Paderborn serve dunque una pronta reazione per rilanciarsi nelle zone alte della classifica.

Il match Borussia Dortmund-Paderborn non lascia molte speranze agli ospiti. Il Paderborn occupa infatti l’ultima posizione in classifica con soli 4 punti all’attivo. Risulta quasi impossibile pensare a un risultato positivo. Nonostante manchino ancora 2/3 di campionato, la situazione del Paderborn è già disperata e la salvezza sembra un lontanissimo miraggio.

Borussia Dortmund-Paderborn: le formazioni

Il tecnico Favre non ha molte alternative per il suo Borussia Dortmund. La difesa verrà confermata in blocco, così come a centrocampo ci saranno ancora Witsel e Weigl. Potrebbe cambiare qualcosa in avanti: Alcacer scalpita e potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Brandt, mentre Reus dovrebbe partire ancora dalla panchina.

Scelte praticamente obbligate per il Paderborn che si schiererà con la stessa formazione vista in campo contro l’Augsburg. Potrebbe però cambiare il modulo, con il passaggio al 4-3-3. In questo caso, fuori Holtmann e dentro il centrocampista Antwi-Adjei, che potrebbe però essere impiegato in posizione di ala sinistra. Mamba ancora al centro dell’attacco, Kilian e Schonlau guideranno il reparto arretrato.

Di seguito le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Paderborn:

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Götze, Hazard; Alcacer. All.: Favre.

Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Kilian, Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Sabiri; Pröger, Mamba, Antwi-Adjei. All.: Baumgart.

