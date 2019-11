Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco: diretta TV e streaming. Le formazioni

Tra le partite in calendario della dodicesima giornata di Bundesliga figura Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 15:30 di sabato 23 novembre. Teatro della sfida sarà la Merkur Spiel-Arena, impianto che ospita le partite casalinghe del Fortuna Düsseldorf. Padroni di casa attualmente al tredicesimo posto con due soli punti di vantaggio sulla zona calda. Bayern Monaco invece terzo, a pari punti con il Lipsia e con la sorpresa Friburgo, staccato di quattro lunghezze dalla capolista Borussia Mönchengladbach.

Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco: diretta TV e streaming

L’unica via per seguire Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco è essere abbonati a Sky. La pay TV britannica offrirà la diretta TV dell’evento sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). La sfida potrà anche essere seguita su Now TV e in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

Il tecnico della squadra di casa, Friedhelm Funkel, potrebbe passare ad un modulo 3-5-2, pur senza cambiare gli interpreti scesi in campo nel rocambolesco 3-3 contro lo Schalke. Giesselmann e Zimmer agiranno sulle fasce, Bodzek in cabina di regia. Confermata la coppia d’attacco con Kownacki, ex Sampdoria, e Hennings, reduce da una tripletta proprio contro lo Schalke.

Hans Dieter Flick, confermato sulla panchina del Bayern Monaco almeno fino a Natale, sembra intenzionato a confermare l’undici iniziale che ha sconfitto il Borussia Dortmund. Sulla fascia difensiva sinistra ci dovrebbe essere ancora Davies, con Kimmich spostato davanti alla retroguardia e Goretzka in posizione più avanzata. Attenzione però al possibile rientro di Thiago Alcantara e Perisic. Impossibile rinunciare a Lewandowski, autore di sedici reti in undici giornate e sempre a segno in ogni partita.

Ecco dunque le probabili formazioni di Fortuna Düsseldorf-Bayern Monaco:

Fortuna Düsseldorf (3-5-2): Steffen; Ayhan, Hoffmann, Nuhu; Zimmer, Zimmermann, Bodzek, Morales, Giesselmann; Kownacki, Hennings. All.: Funkel.

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies; Kimmich; Gnabry, Goretzka, Müller, Coman; Lewandowski. All.: Flick.

