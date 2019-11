West Ham-Tottenham: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Sabato 23 novembre alle 13:30, si giocherà l’anticipo di Premier League valido per la tredicesima giornata, West Ham-Tottenham.

West Ham in emergenza

Dopo dodici giornate la squadra di Pellegrini si trova al sedicesimo posto a un punto dai diretti avversari di sabato. Nelle ultime 6 partite di campionato è riuscito ad ottenere solo 2 punti, un periodo a dir poco disastroso per gli hammers.



Nell’ultima partita di campionato, contro il Burnley, il West Ham ha preso l’ennesima batosta perdendo per 3-0 senza battere ciglio. Nel primo tempo i gol di Barnes e Wood aprono le danze, mentre nel secondo tempo chiude i giochi l’autogol di Jimenez. Nella sfida di sabato i londinesi recuperano Noble, Wilshere e Antonio; rimarranno ancora out Fabianski e Lanzini. La vittoria del West Ham è quotata dai bookmakers a 3,6, mentre il pareggio a 3,85.

Gli spurs hanno un solo obiettivo: vincere

Il Tottenham sta vivendo un momento inaspettatamente disastroso in campionato; fermo al quattordicesimo posto, non ottiene una vittoria in campionato dal 28 settembre contro il Southampton in casa.



Pochettino è stato sollevato dall’incarico e Mourinho è diventato il nuovo allenatore dei londinesi. Ora c’è il bisogno di ripartire in campionato e tornare a fare la corsa per l’Europa, perché il pareggio nell’ultima giornata di Premier contro lo Shieffield United è stato l’ultimo campanellino di allarme per gli spurs. Contro il West Ham gli indisponibili saranno: Lloris, Vertonghen, Lamela. La vittoria del Tottenham è quotata a 1,90.

West Ham-Tottenham: probabili formazioni

WEST HAM (4-1-4-1): Martin; Fredericks, Diop, Balbuena, Cresswell; Rice; Yarmolenko, Fornals, Snodgrass, Anderson; Haller.



ALLENATORE: Pellegrini



TOTTENHAM (4-3-1-2): Gazzaniga; Aurier, Dier, Davynson, Davies; Sissoko, Lo Celso, Winks; Alli; Son, Kane.



ALLENATORE: Pochettino

West Ham-Tottenham: dove vedere il match in streaming e tv

West Ham-Tottenham sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, nel canale Sky Sport Uno.

