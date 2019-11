PSG-Lille: diretta TV e streaming. Le probabili formazioni

Una partita molto interessante aprirà la quattordicesima giornata di Ligue 1. Venerdì 22 novembre alle ore 20:45, al Parc des Princes di Parigi, va in scena PSG-Lille, sfida tra le due squadre che hanno chiuso lo scorso campionato rispettivamente al primo e al secondo posto. I parigini stanno confermando la loro superiorità e sono già in fuga solitaria, con un vantaggio di ben 8 punti sui più immediati inseguitori. Il Lille non sta ripetendo in pieno le prestazioni della stagione 2018/2019. Forse il doppio impegno tra campionato e Champions League si fa sentire. La squadra allenata Christophe Galtier si trova comunque al quanto posto, vicinissima al Marsiglia attualmente secondo.

Diretta TV e streaming

È DAZN a detenere i diritti per la trasmissione delle partite di Ligue 1. Così anche PSG-Lille sarà visibile in diretta TV su DAZN e in streaming su dazn.com. Il match sarà però trasmesso anche su Sky al canale DAZN 1 (canale 209 del satellite).

PSG-Lille: le probabili formazioni

Tra le fila del PSG sarà ancora assente il lungodegente Neymar, infortunatosi circa un mese fa con la propria nazionale. Anche Mbappè, Verratti e Meunier sono alle prese con dei problemi fisici e la loro presenza è in forte dubbio per PSG-Lille. In attacco potrebbe tornare titolare Cavani al fianco di uno scatenato Icardi. Il Lille farà affidamento su due giovani talenti come Ikoné e Osimhen che stanno trascinando la squadra a suon di gol in questo inizio di stagione. In difesa confermato Fonte a fianco di Gabriel. Possibile chance da titolare per Araujo: in tal caso sarà il turco Yazici ad accomodarsi in panchina.

Queste dunque le probabili formazioni di PSG-Lille:

PSG (4-2-2-2): Navas; Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Paredes; Di Maria, Sarabia; Icardi, Cavani. All.: Tuchel.

Lille (4-2-3-1): Maignan; Çelik, Fonte, Gabriel, Reinildo; André, Soumaré; Araujo, Bamba, Ikoné; Osimhen. All.: Galtier.

