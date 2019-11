Granada-Atletico Madrid: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Granada-Atletico Madrid è il match valido per la 14esima giornata di Liga, in programma per sabato 23 novembre alle ore 18.30.

Insieme a Real Madrid-Real Sociedad, si tratta senza dubbio dell’incontro più interessante della giornata: a sfidarsi l’autentica rivelazione di questo campionato fino a questo momento, ovvero i padroni di casa del Granada e l’Atletico Madrid, squadra ormai abituata ad abitare i piani alti della classifica.

Padroni di casa che, da neopromossi, stanno stupendo tutti potendo vantare un’ottima classifica con vista Europa: l’Atletico Madrid ha l’obbligo di provare a rimanere attaccato al treno delle big e non può permettersi passi falsi visto l’andamento di Barcellona e Real Madrid, che nonostante qualche intoppo, sono comunque al primo posto, ad una distanza dalla compagine guidata dal Cholo Simeone.

Le probabili formazioni

Consueto 4-3-3 per i padroni di casa: Rui Silva fra i pali, difeso dalla coppia centrale Germàn-Duarte, con Neva e Quini sulle fasce. Terzetto di centrocampo composto da Azeez, Montoro ed Herrera. La stella del Granada è Roberto Soldado, attaccante da oltre 100 gol in carriera. Ai suoi lati agiranno Vadillo e Puertas.

Simeone risponde con il 4-4-2: emergenza in difesa per il Cholo che sarà costretto a schierare Felipe come difensore centrale viste le assenze di Gimenez e Savic. Centrocampo ad altissimo tasso tecnico per i “Colchoneros”: Joao Felix e Lemar saranno gli esterni, mentre in mezzo agiranno come sempre Koke ed il messicano Herrera. Davanti confermata la coppia Correa-Morata.

Granada (4-3-3): Rui Silva; Carlos Neva, Germán, Domingos Duarte, Quini; Azeez, Montoro, Herrera; Vadillo, Soldado, Puertas.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix; Morata, Correa.

Serie A 19/20: ecco i bomber e gli assistman di queste prime 12 giornate

Granada-Atletico Madrid: dove vederla in tv o in diretta streaming

Il match verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Collegamento live a partire dalle 18.30 per il fischio d’inizio.

