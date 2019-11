Francesca Cavallin: chi è in Adriano Olivetti, carriera e biografia

Andrà in onda questa sera la docu-serie dedicata alla vita di Olivetti, e Francesca Cavallin sarà una delle attrici presenti nel cast di Adriano Olivetti – la forza di un sogno, nel quale prese parte nel 2013. Ecco chi è e quali altri film ha fatto.

Biografia e carriera dell’attrice

Francesca Cavallin, volto conosciuto nel panorama televisivo italiano, è un’attrice nata a Bassano del Grappa il 23 giugno 1976. Dopo la laurea comincia a lavorare come modella nella realtà milanese (con i suoi 1.73 m di altezza) e neanche trentenne si avvicina al mondo della televisione conducendo una trasmissione Sky.

Capendo che ciò che vuole fare nella vita è l’attrice, Francesca Cavallin studia dizione in una scuola per artisti ottenendo un ruolo nell’amatissima serie Rai Un medico in famiglia – dove vi ha recitato per numerose stagioni. Oltre alla televisione, la Cavallin sbarca anche al cinema nei film Vita Smeralda, I baby-sitter e The Nest (il suo ultimo lavoro cinematografico del 2019).

Francesca Cavallin ha confessato di aver passato un brutto periodo durante la sua adolescenza: ha sofferto di bulimia a causa di un rifiuto da parte del fidanzato dell’epoca, che le rivelò di essere omosessuale. Nel 2012 l’attrice ha ritrovato l’amore sposandosi con Stefano Ramigi (figlio del cantante) dal quale ha avuto due figli. La coppia si è purtroppo sciolta nel 2017 ma oggi Francesca ha dichiarato di essere serena e felice nonostante comunque il dispiacere che una separazione causa.

Chi era Adriano Olivetti: storia, carriera e biografia dell’imprenditore

Che ruolo ha Francesca Cavallin in Adriano Olivetti

Nel 2013 Francesca Cavallin ha partecipato alla produzione della fiction omaggio al grande Adriano Olivetti, lavoratore sin dall’età di 12 anni e poi imprenditore italiano. La serie verrà trasmessa dalla rete Rai questa sera 19 novembre 2019, dopo sei anni dalla data d’uscita.

La Cavallin interpreta Paola Levi, una donna che è stata molto importante per la vita di Adriano Olivetti. Non ci resta che guardare la messa in onda per scoprire meglio chi era questa donna e che rapporto aveva con l’imprenditore.

