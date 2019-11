Depeche Mode Spirits: trama e anticipazioni del film al cinema

Ci siamo quasi, a breve finalmente approderà sul grande schermo Depeche Mode Spirits. Il documentario, in programmazione nelle sale cinematografiche il 21 e 22 novembre 2019, è stato diretto da Anton Johannes Gerrit Corbijn van Willenswaard, fotografo e regista olandese noto al grande pubblico per film come Control, Linear, The American, La spia- A Most Wanted Man e Life.

L’emozionante lungometraggio, prodotto e distribuito dalla Nexo Digital, celebra il genio del gruppo inglese nato a Basildon nel 1980 e formato attualmente da: David Gahan alla voce, Martin Lee Gore che suona la chitarra e le tastiere e Andrew Fletcher alle tastiere, basso e portavoce. La band nel corso degli anni ha ottenuto un successo planetario e venduto ben oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Depeche Mode: Spirits In The Forest segue il Global Spirt Tour del 2017/2018 che ha visto la grandiosa band britannica suonare in tutto il mondo in ben centoquindici concerti e al cospetto di milioni di fan in visibilio. Proprio attraverso i racconti, i video e le immagini di sei patiti del gruppo il documentario mostrerà le straordinarie esibizioni dei grandi artisti.

Punto di partenza di questo incredibile e magico viaggio sarà la performance al Waldbühne di Berlino proseguendo poi con altri strabilianti filmati e momenti di pura emozione. Un’occasione unica quella di Depeche Mode Spirits per ripercorrere anche le origini di un mito lungo più di vent’anni e che sembra destinato a durare per sempre. Oggi la stella della band continua a brillare più che mai e a unire e creare legami capaci di superare qualsiasi diversità parlando direttamente ai cuori delle persone nel linguaggio universale della musica e quindi dell’amore.

