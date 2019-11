Real Madrid-Real Sociedad: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Real Madrid-Real Sociedad è un confronto valido per la 14esima giornata della Liga, in programma per sabato 23 novembre alle ore 21.00.

Facile prevedere che Real Madrid–Real Sociedad si candida ad essere il match più “frizzante” del turno: i padroni di casa, nonostante qualche passo falso, condividono la prima posizione con i rivali storici del Barcellona e non possono permettersi passi falsi in quella che sarà una lotta fino all’ultima giornata.

Dall’altro lato una delle squadre più in forma: quarto attacco del campionato e nessuna voglia di interrompere la striscia di vittorie consecutive in trasferta che potrebbe arrivare a 3. Un colpaccio al Bernabeu permetterebbe di staccarsi dal gruppo delle inseguitrici e di superare addirittura le Merengues: a quel punto sarebbe impossibile non sognare.

Le probabili formazioni

L’assenza di Marcelo costringerà Carvajal a “traslocare” sulla corsia di sinistra lasciando spazio a Mendy nel ruolo di terzino destro. Intoccabile la coppia centrale composta da Varane e Ramos, da poco diventato il giocatore spagnolo con più presenze nella storia della nazionale. Il terzetto di centrocampo è quello consueto, con Casemiro a far da schermo davanti alla difesa e con Kroos e Modric ai suoi fianchi. In attacco Benzema sarà accompagnato da Hazard, chiamato a dare una scossa a questo anonimo inizio di stagione e il giovanissimo Rodrygo, autore di una tripletta in Champions League nello scorso turno.

La Real Sociedad si presenta al Bernabeu senza paura e con un modulo speculare: spiccano i nomi di Llorente in difesa e Oodgard a centrocampo. Il primo, difensore, è stato ceduto proprio dal Real nella sessione di mercato estiva del 2017, mentre il talentino danese è uno dei rimpianti di Florentino Perez.

Serie A 19/20: ecco i bomber e gli assistman di queste prime 12 giornate

Real Madrid-Real Sociedad: dove vederla in tv e in diretta streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN, con il collegamento a partire dalle ore 21.00 per il calcio d’inizio.

