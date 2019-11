Cetto c’è, senzadubbiamente: trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Siete in cerca di una esilarante commedia? Allora Cetto c’è, senzadubbiamente potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche italiane dal 21 novembre 2019, è stata diretta da Giulio Manfredonia, regista e sceneggiatore romano noto al grande pubblico per film come Se fossi in te, È già ieri, Si può fare e La nostra terra.

L’esilarante lungometraggio, prodotto da Wildside, Fandango e Vision Distribution in collaborazione con Sky e TIMVISION, segna il ritorno dello spassoso Cetto La Qualunque, personaggio inventato dall’attore Antonio Albanese. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Cetto c’è, senzadubbiamente: trama e anticipazioni del film al cinema

Il politico calabrese Cetto La Qualunque, corrotto e interessato solo alle belle donne e lusso, è sparito nel nulla dopo le elezioni come sindaco di Marina di Sopra. Per ben dieci anni l’uomo ha vissuto in Germania dove è diventato un imprenditore di successo aprendo una catena di ristoranti e pizzerie. Ciò che amano i tedeschi nell’eccentrico italiano sono i suoi atteggiamenti bizzarri e le strambe convinzioni che divulga con grande passione.

Il protagonista inoltre in terra straniera ha anche trovato l’amore e ora ha una bellissima moglie, un figlio e dei suoceri neonazisti che non nutrono particolare simpatia nei suoi confronti. Cetto però non ha dimenticato l’adorata patria e quando scopre che la zia è gravemente malata torna in Italia per darle l’ultimo saluto. La donna prima di lasciare il mondo terreno rivela al nipote le sue vere origini lasciandolo senza parole e con un nuovo e assurdo progetto in mente.

Il cast del film

In Cetto c’e, senzadubbiamente Antonio Albanese interpreta Cetto La Qualunque. Nicola Rignanese veste i panni di Pino, Caterina Shulha quelli di Petra e Gianfelice Imparato è Venanzio.

Hanno partecipato al film anche Davide Giordano nella parte di Melo, Lorenza Indovina in quella di Carmen e Manfredi Saavedra che è il Biondo. Completano il cast Paola Lavini, Maria Rosaria Russo, Cesare Capitani e Guido Roncalli.

