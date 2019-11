Crystal Palace-Liverpool: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere

Sabato 23 novembre 2019 alle ore 16:00 presso il Selhurst Park di Londra andrà in scena Crystal Palace–Liverpool, gara valevole per la tredicesima giornata della Premier League 2019/20. L’arbitro designato per l’incontro è Kevin Friend, 48enne di Bristol.

Crystal Palace-Liverpool, come arrivano le due squadre

Questo match, almeno sulla carta, appare come una gara a senso unico: ma vediamo un po’ come arrivano le due opponenti.

Il Crystal Palace di Roy Hodgson – a causa anche di un calendario non proprio ottimale – si trova a occupare la dodicesima posizione in classifica, collocazione che certamente non rispetta quelle che erano le aspettative pre-stagionali. Sono 15 i punti guadagnati in questo avvio di Premier e soltanto 1 quello ottenuto nelle ultime quattro sfide, maturato grazie al pareggio in rimonta per 2-2 contro l’Arsenal. D’altra parte, come già detto, i Glaziers presentano almeno una parziale giustifica a quanto successo: Tottenham, Manchester City, Arsenal, Leicester e Chelsea avrebbero infatti, con molta probabilità, messo alle corde qualsiasi altro club di media classifica.

Il Liverpool di Klopp, avendo liquidato nell’ultimo turno per 3-1 il grande Manchester City di Pep Guardiola, ha allungato a otto punti di vantaggio sulle inseguitrici Leicester e Chelsea, ed è deciso a continuare il suo percorso in terra britannica. La “creatura” di Klopp – dopo aver perso la Premier con 97 punti ottenuti l’anno scorso – appare più famelico che mai e con i 34 punti guadagnati sui 36 disponibili sta compiendo un percorso che rasenta quasi la perfezione e, almeno in proiezione, porterebbe i Reds a un punteggio finale vicino agli 108 punti.

Le probabili formazioni del match

Crystal Palace (4-3-2-1): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Zaha, Townsend; Ayew

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Dove vedere Crystal Palace-Liverpool

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su SkyGo e NowTV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it