Davide Van De Sfroos: nuovo album, canzoni e significato

Venerdì 22 Novembre: è questo il giorno che i fan di Davide Van De Sfroos stanno aspettando. In questa data uscirà infatti Quanti Nocc, terzo album dal vivo dell’artista, che giunge dopo l’album di inediti Synfuniia del 2015 e a dieci anni dal suo ultimo live, 40 Pass. Il disco, distribuito da MyNina / Artist First, sarà disponibile in digitale e in triplo vinile e doppio CD. Chi lo preordinerà, potrà averne una copia esclusiva e autografata.

Quanti Nocc coglie l’essenza dei tour di Davide Van De Sfroos

Il disco live trasferisce su disco l’attività on stage dell’artista monzese. I brani sono dunque quelli presenti nei due tour, quello nei teatri Tour De Nocc e il tour condotto durante l’estate, il Van Tour. Questi tour hanno ricevuto un notevole – e per certi versi inaspettato – successo, sia sulla stampa specializzata, sia tra i semplici appassionati. Quanti Nocc coglie l’essenza di questi appuntamenti dal vivo, che, nell’arco di un anno di grande impegno e passione, hanno contribuito a rinsaldare i legami tra l’artista e i suoi fan.

Le parole di Davide Van De Sfroos

Ma come spiega Davide Van De Sfroos il suo nuovo album dal vivo? “Un album di foto, di istantanee scattate in luoghi diversi, in città e serate differenti, dove lo spirito di ogni brano e di ogni suono si intrecciava alla notte e al pubblico in modo differente”. Tra oltre cento esecuzioni, sono state scelte quelle che, per intensità, impegno ed efficacia, risultavano più convincenti. Il successo dei due tour, che hanno visto un pubblico entusiasta e molto coinvolto dalle performance del cantautore lombardo ballare e cantare con lui a bordo palco, ha certo fornito un grande stimolo per pubblicare Quanti Nocc. Prosegue infatti Van De Sfroos: “Sarebbe stato impossibile per me non desiderare un disco che riproponesse e fermasse nel tempo queste emozioni”.

Riarrangiare i vecchi pezzi e trovare nuove emozioni

Nonostante i brani contenuti nel live album siano ben conosciuti, il lavoro fatto dai musicisti di supporto a Davide Van De Sfroos ha fatto sì che ogni pezzo assumesse una sfumatura nuova, come visto da un’angolazione diversa.

Le parole dell’artista confermano queste sensazioni: “La combinazione straordinaria dei musicisti e degli strumenti suonati mi ha fatto ritrovare dopo tante esecuzioni nel tempo, ancora una volta delle sorprese emotive, tingendo le canzoni anche più famose con nuovi colori che le hanno rese uniche nel loro momento”.

Le influenze sono molteplici: gli strumenti tradizionali come fisarmonica, violino e flauto si rincorrono e si confrontano con suggestioni diverse, come folk, rock, jazz per arrivare al Reggae. Tutto questo fa sì che Quanti Nocc sia un appuntamento imperdibile per chi è stato ai live di Davide Van De Sfross e voglia riviverne le emozioni, così come per chi, non essendoci stato, voglia capire cosa significhi assistere ad un concerto di questo artista.

Non solo Quanti Nocc: l’instore tour

Un’iniziativa che permetterà ai fans di entrare ancor più in contatto con Davide Van De Sfroos e che si accompagna all’uscita del live e l’instore tour, che prenderà il via il giorno successivo alla pubblicazione dell’album e vedrà l’artista impegnato a promuovere il disco nei negozi e nelle librerie, eseguendo alcuni brani unplugged, firmando autografi e scambiando opinioni con i fan.

