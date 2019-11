OvO: nuovo album Miasma in uscita. Canzoni e titoli, quali sono

Il 7 Febbraio 2020 è la data scelta dagli OvO per fare uscire l’erede di Creatura, album del 2016. Il nuovo lavoro si chiamerà Miasma e sarà il disco numero 9 per il duo formato da Bruno Dorella e Stefania Pedretti. Il disco sarà pubblicato dalla canadese Artoaffact Records.

Un ritorno alle radici punk/hardcore per il duo

Anche se la componente elettronica è ben presente, con Miasma gli OvO hanno voluto tornare ai loro inizi, riportando in rilievo la loro componente punk/hardcore, che poi è quella delle loro origini. Ovviamente, non mancano le contaminazioni che li hanno resi famosi, soprattutto il contrasto tribalismo/futurismo, che rendono questo album, che segna il ventennale di carriera per gli OvO, un disco complesso e strutturato che abbraccia pienamente ogni sfumatura di stile del duo.

Di cosa parla Miasma?

Il concept dell’album parte dal termine Miasma, vale a dire “Esalazione malsana“. Per scandire le fasi del disco, gli Ovo si sono rifatti allo studio del 1828 Malattie croniche di Samuel Hahnemann, che suddivide gli effetti del miasma in Psora, Lue e Sicosi.

Traendo spunto da questo studio, Dorella e Pedretti descrivono in musica il diffondersi del contagio portato da un miasma che sta inesorabilmente prendendo possesso dei centri abitati. Origine aliena o fin troppo terrestre provocata da chi, per controllarci meglio, non trova via migliore che tenerci soggiogati dalle nostre paure? Toccherà a chi vive ai margini della società benpensante rendersi conto della minaccia e opporvisi.

OvO: le registrazioni di Miasma? Top secret.

Il nono disco degli OvO, Miasma, è stato registrato da Ivano Giovedì e Franco Beat. Dove? Non è stato rivelato, l’unica cosa che sappiamo è che si tratta di alcune località nelle campagne italiane. Giulio “Ragno” Favero e Andrea De Bernardi, rispettivamente al missaggio e alla masterizzazione, hanno completato la realizzazione dell’opera.

Ormai è un trend che ogni nuovo disco debba poter contare su features importanti: gli OvO non si sottraggono e infatti sono intervenuti gli Årabrot, band norvegese, su L’Eremita; Testing My Poise ha invece visto coinvolta la trapper Gnučči e infine Gabriele Lepera degli Holiday Inn ha dato una mano al duo con Burn De Haus. Particolare insolito: la componente artistica di Miasma è stato affidato al tatuatore Michele Servadio, che ha base a Londra.

Il Tour europeo

Gli OvO non si sono mai risparmiati dal vivo e il tour di supporto a Miasma non farà eccezione, tanto più che il duo celebrerà on stage il ventennale della loro collaborazione. Si parte nel Febbraio 2020 e queste sono le prime date certe:

13/02/2020 – Bologna, Freakout Club

14/02/2020 – Pescara, Scum

15/02/2020 – Roma, Klang

22/02/2020 – Busto Arsizio, Circolo Gagarin

06/03/2020 – Torino, Blah Blah

08/03/2020 – Toulouse, Les Pavillons Sauvages

10/03/2020 – Nantes, La Scène Michelet

11/03/2020 – Bruxelles, Magasin 4

13/03/2020 – Freiburg, Slow Club

16/03/2020 – Berlino, Schokoladen

17/03/2020 – Gdansk, B90

20/03/2020 – Linz, Kapu

21/03/2020 – Lubiana, Klub Gromka

