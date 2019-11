Iron Man: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate i film di fantascienza? Allora Iron Man potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2008, in onda stasera 20 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Jon Favreau, attore, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per opere come Made – Due imbroglioni a New York, Elf – Un elfo di nome Buddy, Chef – La ricetta perfetta, Il libro della giungla e Il re leone.

Il lungometraggio d’azione, distribuito da Universal Pictures e prodotto da Goldman & Associates, Marvel Enterprises, è basato sull’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics e rappresenta il primo capitolo della Fase Uno e della Saga dell’Infinito. Ma qual è la sinossi di Iron Man?

Iron Man: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Iron Man racconta la storia Tony Stark, industriale di straordinario successo che nel corso degli anni ha accumulato incredibili ricchezze. Il grande imprenditore è anche un brillante inventore e la sua multinazionale è la prima fornitrice di armi del governo americano. Diventato una vera e propria celebrità, l’uomo d’affari trascorre le sua esistenza con estrema spensieratezza fino a quando un evento cambia il suo destino.

Un giorno mentre è a lavoro, Tony viene preso in ostaggio da un gruppo di rivoluzionari e ferito al cuore da una granata. I rivoltosi gli ordinano di costruire un potente dispositivo per Raza, misterioso capo dei ribelli. Stark però non ha alcuna intenzione di aiutare i suoi sequestratori e, usando le sue eccellenti doti, costruisce un’armatura che lo tiene in vita e gli permette di fuggire. Tornato in America, il protagonista non è più lo stesso e decide di portare le proprie industrie in una direzione diversa perfezionando in laboratorio la corazza da lui creata durante la prigionia. Scoperto un complotto globale, l’uomo giura di proteggere il mondo e con la divisa da Iron Man, suo alter-ego, si prepara per l’ardita missione.

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Robert Downey Jr. che intepreta Tony Stark / Iron Man. Gwyneth Paltrow veste i panni di Virginia “Pepper” Potts, Jeff Bridges quelli di Obadiah Stane / Iron Monger e Terrence Howard è il Colonnello James Rhodes.

Hanno partecipato al film anche Leslie Bibb nel ruolo di Christine Everhart, Shaun Toub in quello di Ho Yinsen e Faran Tahir che è Raza. Infine Clark Gregg recita la parte di Phil Coulson e Jon Favreau quella di Harold “Happy” Hogan.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it