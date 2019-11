Arsenal-Southampton: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere





Sabato 23 novembre alle 16:00, all’Emirates si disputerà Arsenal-Southampton, match valido per la tredicesima giornata di Premier League.

Una sconfitta che fa male

Al King Power Stadium di Leicester l’Arsenal ha perso lo scontro diretto che poteva farli restare in zona Champions League. Sconfitta che ha distrutto le certezze di Emery e ha fatto scendere al sesto posto in classifica i Gunners, fuori dalla zona Europa.



Contro le Foxes si è vista l’enorme differenza di testa e qualità di gioco: Emery e i suoi ragazzi sono totalmente nel pallone l’allenatore spagnolo continua a rischiare l’esonero. Contro il Southampton, il tecnico londinese ha l’opportunità di riprendere in mano la squadra data e tornare alla vittoria, vista la differenza di classifica che caratterizza le due formazioni. La vittoria dell’Arsenal è quotata dai bookmakers a 1,44.

Hasenhuttl a rischio esonero

Il Southampton viene da tre sconfitte di fila dopo il pareggio contro il Wolverhampton e la sconfitta per 9-0 contro il Leicester pesa ancora come un macigno per giocatori, società, allenatore e tifosi.



Al penultimo posto in classifica con soli 8 punti, la squadra di Hasenhuttl deve fare risultato a tutti i costi contro i londinesi e se ciò non dovesse succedere, la panchina dell’allenatore austriaco probabilmente salterà. Nell’ultimo match contro l’Everton, i Saints hanno perso 2-1 in casa in una partita lottata su ogni fronte. L’improbabile vittoria del Southampton è quotata a 6,00, mentre il tanto gradito pareggio è quotato a 4,75.

Le probabili formazioni di Arsenal-Southampton

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Chambers, Luiz, Holding; Bellerin, Torreira, Guendouzi, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.



Allenatore: Emery



SOUTHAMPTON (3-5-2): McCarthy; Bednarek, Vestergaard, Stephens; Cedric, Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand; Ings, Redmond.



ALLENATORE: Hasenhuttl

Dove vedere Arsenal-Southampton in diretta tv e streaming

La partita non godrà di copertura televisiva o in streaming nel territorio italiano.

