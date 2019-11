Lo specialista: trama, cast e anticipazioni del film stasera su Rete 4

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Lo specialista potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio del 1994, in onda stasera 20 novembre 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stato diretto da Luis Llosa, regista peruviano noto al grande pubblico per film come Crime Zone, Sniper, Fiamme sull’Amazzonia, Anaconda e La fiesta del chivo.

La pellicola d’azione, distribuita dalla Warner Bros e sceneggiata da Alexandra Seros, al botteghino Usa ha incassato complessivamente cinquantatré milioni di dollari. Ma qual è la sinossi de Lo specialista?

Lo specialista racconta la storia di May Munro, la cui vita è stata segnata da una terribile tragedia da cui non si è mai ripresa. Quand’era piccola infatti la sua famiglia è stata brutalmente assassinata dal gang dei Leon, clan di spietati criminali latinoamericani capeggiato da Joe, mandante dell’omicidio, e dal figlio Tomas. Da quel drammatico giorno la donna medita vendetta ed attende il momento giusto per metterla in atto.

Assetata di giustizia privata, May contatta Ray Quick detto Lo specialista, ex agente della Central Intelligence Agency esperto in ordini esplosivi, e riesce a convincerlo ad aiutarla nell’ardito piano. Tra i due però, lavorando fianco a fianco, si crea un forte legame che ben presto si trasforma in una passione travolgente.

Il cast del film

In Lo specialista Sylvester Stallone interpreta Ray Quick mentre Sharon Stone è May Munro. James Woods veste i panni di Ned Trent e Rod Steiger quelli di Joe Leon.

Hanno partecipato al film anche Eric Roberts nel ruolo di Thomas Leon, Mario Ernesto Sánchez in quello di Charlie e Sergio Doré Jr. che è Strongarm. Infine Chase Randolph recita la parte del padre di May, Jeana Bell quella della madre di May e Brittany Paige Bouck è May da bambina.

