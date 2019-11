Maude Lores Bonney: biografia e carriera, ecco chi era l’aviatrice

Il Google Doodle di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, celebra il 122° anniversario dalla nascita di Maude Lores Bonney, un nome che forse ai più non dice molto. Eppure la Bonney è stata la prima donna aviatrice ad aver compiuto un volo dall’Australia all’Inghilterra: questo è il suo primato più importante e famoso, anche se di prime volte la pioniera dell’aviazione ne ha collezionati diversi. Andiamo a scoprire chi era Maude Lores Bonney e perché è una donna da ricordare.

Chi era Maude Lores Bonney: la biografia

Maude Lores Bonney nasce a Pretoria, in Sudafrica, il 20 novembre 1897. Il suo vero nome, in realtà, era Maude Rose Rubens: di natali sudafricani, seguì poi la famiglia prima in Inghilterra e quindi in Australia. Qui studiò a Melbourne, per poi tornare in Europa, in Germania, dove proseguì degli studi di perfezionamento e trovò l’uomo della sua vita, un produttore che lavorava nel settore della pelletteria, tale Harry Barrington Bonney, che sposò e con il quale si trasferì nel 1917 a Brisbane, tornado quindi in Australia.

Un importante punto di svolta nella sua vita arrivò nel 1928, quando la donna fece la conoscenza di Bert Hinkler, cugino di Harry Bonney, aviatore che sorvolò da solista la tratta tra l’Inghilterra e l’Australia con il suo biplano. Inizialmente Maude tenne nascosta la sua passione per il volo, per il quale iniziò a prendere lezioni private, ma poi il marito, una volta nota l’amore della moglie per il volo, le acquistò un Havilland DH.60 Moth, con cui la donna fece i suoi voli più significativi, tra cui quello da Brisbane a Croydon, nel Regno Unito, una tratta complessivamente di circa 20 mila chilometri, nel 1933. Questo volo da record (fu la prima aviatrice a compiere questo viaggio da solista) attirò l’attenzione del Re Giorgio V, che la nominò membro dell’Ordine dell’Impero Britannico. Maude stava progettando un nuovo volo da record intorno al mondo quando lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale mise un freno alle sue ambizioni. Alla fine della Guerra la Bonney tornò a volare ma dovette presto rinunciare alla sua passione per un problema alla vista. Compensò questo vuoto diventando presidente dell’Australian Women Pilots’ Association nel Queensland.

La morte la colse nel 1994, nella sua casa sulla Costa d’Oro del Queensland: aveva 96 anni.

