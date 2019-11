Atypical: trama, cast e recensione serie tv. Quando esce

È passato poco tempo dalla pubblicazione della terza stagione di Atypical ma i fan già attendono con impazienza il quarto capitolo. La fiction Netflix ha debuttato l’11 agosto 2017 ottenendo grandi consensi sia dai telespettatori che dalla critica.

La serie televisiva, ideata da Robia Rashid e Seth Gordon, racconta con ironia, sincerità e senza falsi buonismi, la vita di un adolescente con la Sindrome di Asperger, quella della sua famiglia e delle persone a lui care. Ma vediamo insieme la sinossi di Atypical!

Protagonista di Atypical è Sam, ragazzo con la sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo imparentato con l’autismo, di quasi diciotto anni. Superata oramai l’adolescenza, il giovane uomo sente che è giunto il momento di diventare indipendente e trovare l’amore. La sua famiglia infatti gli è sempre stata vicino e lo ha aiutato nei momenti di difficoltà dovuti ai comportamenti che lo fanno risultare bizzarro agli estranei.

Sam ha bisogno di seguire una rigida routine per sentirsi tranquillo e i troppi rumori lo mettono a disagio. Le persone a lui care hanno sempre modellato la propria vita sulla base delle sue esigenze. Questa situazione però ha avuto ovviamente delle conseguenze sui rapporti tra i componenti della famiglia a cominciare dai genitori del ragazzo che hanno reagito in modi diversi alle difficoltà di Sam. La sorella Casey, ribelle e dal carattere determinato, è in piena fase adolescenziale e reclama il diritto, come è giusto che sia, di fare le sue esperienze senza mettere sempre da parte le proprie esigenze per aiutare il fratello. Anche la ragazza infatti sta vivendo un periodo di crescita e sente la necessità di indagare sulla propria identità per conto suo.

La recensione della serie Netflix e quando esce la quarta stagione

Nel corso delle tre stagioni di Atypical seguiamo il cammino di crescita di tutta la famiglia Gadner e dei loro amici. Punto di forza della serie è proprio la capacità di affrontare con estrema sincerità e leggerezza delicati problemi senza incorrere in facili sentimentalismi o luoghi comuni.

La fiction inoltre affronta il tema dell’inclusività a tutto tondo con grande ironia ed efficacia. Proprio questa quindi la radice del suo successo che ha portato Netflix a rinnovarla per ben tre volte. Tuttavia il destino di Atypical al momento non è ancora noto. Non è stata infatti né confermata né smentita la possibilità di un quarto capitolo.

Il cast della serie

In Atypical Keir Gilchrist interpreta Sam Gardner mentre Jennifer Jason Leigh è Elsa Gardner. Brigette Lundy – Paine veste i panni di Casey Gardner, Amy Okuda in quelli di Julia Sasaki e Michael Rapaport che è Doug Gardner.

Hanno partecipato alla serie anche Graham Rogers nel ruolo di Evan Chapin, Nik Dodani in quello di Zahid Raja. Inoltre Raúl Castillo recita la parte di Nick, Jenna Byd quella di Paige Hardway e Rachel Redleaf è Beth Chapin. Infine Fivel Stewart è Izzie, Graham Phillips è Nate e Casey Wilson veste i panni di Whitaker.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it

