Una serata di stelle per il Bambino Gesù: ospiti e anticipazioni di stasera

Essere bambini è un diritto di tutti i bambini. Recita così una parte dello slogan pubblicitario diffuso di recente per celebrare i trent’anni dall’entrata in vigore della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia. In concomitanza con le celebrazioni per l’anniversario della Convenzione, firmata il 20 novembre 1989, Rai 1 ha deciso di dedicare un’intera serata alla fanciullezza, festeggiando così i centocinquant’anni della nascita dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

In diretta da Città del Vaticano, Amadeus conduce Una serata di stelle, evento speciale scritto da Sergio Rubino, Armando Vertorano, Paolo Biamonte e Simone De Rosa, per la regia di Stefano Vicario. Un profondo momento di musica, arte, tante testimonianze dirette ma soprattutto di beneficenza per poter aiutare la Ricerca dell’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù: ospiti evento in onda su Rai 1. testimonianze dirette e gara di solidarietà

Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco attori, musicisti, cantanti e sportivi. Da Mahmood a Fabio Rovazzi; da Francesco Renga a Giovanni Allevi e Renzo Arbore. Poi ancora Massimo Ghini e il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini. Ognuno di loro ha avuto e avrà un ruolo fondamentale all’interno della grande gara di solidarietà a favore della Ricerca, da sempre in prima linea per garantire a tutti i bambini le medesime cure, nonché uguali diritti

L’Aula Paolo VI ospiterà non solo artisti di ogni genere, ma anche alcuni membri delle equipe mediche del Bambino Gesù. Questi ultimi racconteranno in prima persona quello che vivono quotidianamente a contatto con i pazienti di tenera età. Immancabile, inoltre, la testimonianza diretta dei genitori che, grazie alla clinica ospedaliera romana, hanno visto guarire i propri bambini e risplendere la luce nei loro occhi.

Una serata di stelle per il Bambino Gesù: anticipazioni. Da 150 anni al servizio dei più piccoli

Fondata nel marzo 1869, la struttura ospedaliera Bambino Gesù si distingue per la cura di gravi malattie in età infantile, riconfermandosi ogni anno come uno dei migliori nosocomi pediatrici d’Europa.

Da decenni, grazie ad una grande rete solidale e ad un personale più che qualificato, la clinica pediatrica cura bambini affetti da rare malattie, donando loro speranza per un futuro migliore.

